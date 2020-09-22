



NTTドコモは、28GHz帯のミリ波を利用した5Gサービスを9月23日より提供開始します。対応エリアは2020年9月末時点で全国164カ所が予定されています。

受信時最大4.1Gbps、送信時最大278Mbps

ドコモの「ミリ波を利用した5Gサービス」の通信速度は、提供開始時点で受信時最大4.1Gbps、送信時最大278Mbpsで、2020年冬以降は送信時が最大480Mbpsになります。対応エリア内では、3.7Ghz帯/4.5Ghz帯を利用した5Gサービスよりも、さらに高速な通信が可能です。



「ミリ波を利用した5Gサービス」は、通常の5Gサービスの料金で利用することができます。



サービス開始時点で対応している端末はモバイルルーターの「Wi-Fi STATION SH-52A」で、2020年冬以降は「arrows 5G F-51A」と「Galaxy S20＋ 5G SC-52A」がソフトウェアップデートで順次アップデート予定です。



サービス対応エリアは2020年9月末時点で全国164カ所が予定されており、主な対応施設・スポットは以下のとおりです。



対応エリア主な対応施設・スポット北海道札幌ドーム：観客席、ドーム前周辺JR札幌駅：南口周辺、北口（東）周辺札幌駅前通地下広場：北大通交差点広場（西）周辺東北JR仙台駅：西口ペデストリアンデッキ周辺（仙台PARCO、エスパルII付近）、BiVi仙台駅東口前広場周辺、東口 高速バス乗り場周辺JR山形駅：東口ペデストリアンデッキ周辺Jヴィレッジ：北側道路周辺、東側駐車場周辺関東成田国際空港：第三ターミナル フードコート周辺東京国際空港：第一旅客ターミナルチェックインカウンター周辺、第二旅客ターミナルチェックインカウンター周辺、第三旅客ターミナル到着ゲート周辺、江戸小路周辺渋谷スクランブルスクエア：SHIBUYA SKY､SHIBUYA QWS横浜国際総合競技場：観客席、入場ゲート周辺北陸JR金沢駅：兼六園口出口周辺〜鼓門周辺、兼六園口地下香林坊：アトリオ広場〜香林坊バス停周辺東海ナゴヤドーム：docomo 5G プライム・ツイン豊田スタジアム：観客スタンド、東イベント広場周辺、西イベント広場周辺久屋大通公園：エンゼル広場周辺関西JR京都駅：八条口前広場周辺、北側中央口前広場周辺東大阪市花園ラグビー場：スタンド、入場ゲート周辺JR大阪駅：駅前交差点周辺中国JR広島駅：南口噴水周辺MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島：入場スロープ周辺エディオンスタジアム広島：観客席、入場ゲート周辺四国JR高松駅：駅構内、駅前広場周辺、バスターミナル周辺道後温泉：道後温泉本館周辺九州福岡PayPayドーム：スタジアム内JR博多駅：博多口 駅前広場周辺大分スポーツ公園総合競技場：スタジアム内





Source:NTTドコモ

Photo:photo AC-acworks

(kotobaya)