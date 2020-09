欅坂46の新グループ名「櫻坂46(読み:さくらざかふぉーてぃーしっくす)」が20日、渋谷駅前の街頭ビジョンおよび、同日放送の『欅って、書けない?』(テレビ東京/毎週日曜24時35分)番組内のCMで発表された。21日にはオフィシャルサイトでもアナウンスされ、新グループロゴも公開された。10月12日、13日に東京・国立代々木競技場第一体育館にて行う「欅坂46 THE LAST LIVE」で5年間の活動に終止符を打ち、改名で再スタートを図ることを発表していた欅坂46。新グループの「櫻坂46」。実在する「さくら坂」は東京・六本木の「けやき坂」に隣接する縁ある坂で、「櫻」は旧字が採用された。アイドルの枠にとらわれない世界観で、表現を続けてきた欅坂46。何にも染まっていない“白”をグループカラーとし、「欅坂46 THE LAST LIVE」の翌日10月14日より「櫻坂46」として活動をスタートする。欅坂46キャプテンの菅井友香は発表に伴い、新グループへ懸ける強い思いを語った。コメントは以下の通り。「この度、私たちは欅坂46から櫻坂46として生まれ変わることになりました。ラストライブを終えたら私たちは櫻坂46として活動をしていきます。初めてこの名前を聞いた時は、日本を代表する花の名前をグループ名として名乗れることを凄く嬉しく感じましたし、この名に恥じないような誇り高いグループになりたいと強く思いました。新しいグループになって、これまで欅坂46として経験してきたことも大切にしつつ、メンバー一丸となって、新しいことにもどん欲に挑戦していきたいと思います。そしてファンの皆さんと一緒に満開の花を咲かせられるように頑張っていきたいと思います。10月12日、13日のラストライブまでは欅坂46として悔いの残らないように全力で走り抜けたいと思います。欅坂46としての私たちも、そして櫻坂46として生まれ変わる私たちもこれまでのように見守って頂けたら嬉しいです。皆様これからもどうぞよろしくお願い致します」。なお、グループとしての最後の活動となる「欅坂46 THE LAST LIVE」は新型コロナウイルス感染の終息が見えない状況の中、観客の健康面と安全性を最優先とし、無観客配信ライブとして行う。