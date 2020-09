欅坂46の新グループ名が「櫻坂46」であることが明らかになった。20日放送の『欅って、書けない?』(テレビ東京/毎週日曜24時35分)番組内のCMで発表された。10月12日、13日に東京・国立代々木競技場第一体育館にて行う「欅坂46 THE LAST LIVE」で5年間の活動に終止符を打ち、改名で再スタートを図ることを発表していた欅坂46。『欅って、書けない?』番組内のCMでは、“欅ポーズ”の手をバックにテロップとナレーションで「全力で、上りつづけた欅の坂。この5年間の努力や幸せ、悔しさ すべてを背負って もういちど、新しい坂を駆け上がろう。私たちは、私たちらしく、自由に。全員で、輝ける、未来へ。まだ何色にも染まっていない 真っ白なさくらのように。」と語られ、「欅坂46を、超えろ。」とメッセージが映し出されると、「咲け、櫻坂46」とのナレーションとともに「櫻坂46」の名が表示された。なお、グループとしての最後の活動となる「欅坂46 THE LAST LIVE」は新型コロナウイルス感染の終息が見えない状況の中、観客の健康面と安全性を最優先とし、無観客配信ライブとして行う。