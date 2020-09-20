°úÂà¤·¤¿¡Ö¤Å¤Ü¤é¤ä¡×¤Î¤Õ¤°¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¤Ïº£¤É¤³¤Ë¡©¡¡Ä¶ÍÌ¾¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤¬³ÍÆÀÌ¾¾è¤ê
Âçºå»Ô¤ÎÏ·ÊÞ¤Õ¤°ÎÁÍýÅ¹¡Ö¤Å¤Ü¤é¤ä¡×¤¬15Æü¡¢Æ±»ÔÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿2Å¹ÊÞ¤òÊÄÅ¹¤·¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤¿4·î7Æü¤Î±Ä¶È¤òºÇ¸å¤ËµÙ¶È¡£°ìÅÙ¤âºÆ³«¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢1920Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè100Ç¯Â³¤¤¤¿Å¹¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Õ¤°¤Á¤ç¤¦¤Á¤óÅ±µî¸å¡¢Äß¤ê²¼¤²¤é¤ì¤¿¡Ö¤Û¤Ê¡ª¤µ¤¤¤Ê¤é¡×¤Î¿â¤ìËë
¿·À¤³¦¤Î¤Å¤Ü¤é¤ä¤ËÄß¤ê²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Õ¤°¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¤Ï¡¢3ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¼è¤ê³°¤µ¤ì¤¿¡£ÂçºåÌ¾Êª¤È¤·¤Æ¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³¤ÎÅ±µî¤ËÀËÊÌ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤Å¤Ü¤é¤ä¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö¤Õ¤°²°¤Î´ÇÈÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Å¹Àè¤Ë¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤ª¸µµ¤¤Ç¡¡¤Û¤Ê¡ª¤µ¤¤¤Ê¤é¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬µ¤µ¤ì¤¿¿â¤ìËë¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£
Å±µî¸å¤ÏÂçºå»ÔÆâ¤ÎÁÒ¸Ë¤Ë
Ä¹¤µÌó5¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÉýÌó3¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¤¹¤®¤ëÎ©ÂÎ´ÇÈÄ¤Ï¡¢¼Â¤Ï°ãË¡¤À¤Ã¤¿¡£Æ»Ï©¾å¤ËÄß¤ê²¼¤²¤é¤ì¤¿¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¤Ï¡¢ÆÍ¤½Ð¤·Éý1¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤¿Âçºå»Ô¤Î´ð½à¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÅÙ¤ÏÆ±Å¹¤ËÅ±µî¤¹¤ë¤è¤¦»ØÆ³¤·¤¿Âçºå»Ô¤â¡¢´Ñ¸÷µÒÍ¶Ã×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÌÛÇ§¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¿¦¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿¤Õ¤°¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¤ÎàºÆ½¢¿¦Àèá¤Ë¡¢¤¬¤¼¤óÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¤Å¤Ü¤é¤ä¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å±µî¸å¤ÏÂçºå»ÔÆâ¤ÎÆ±¼ÒÁÒ¸Ë¤Ë°ÜÁ÷¡£¸·½Å¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£2008Ç¯¡¢Æ»ÆÜËÙ¤Î°û¿©Å¹¡Ö¤¯¤¤¤À¤ª¤ì¡×¤ÎÊÄÅ¹¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢Æ±Å¹¤Î´ÇÈÄ¿Í·Á¤À¤Ã¤¿¡Ö¤¯¤¤¤À¤ª¤ìÂÀÏº¡×¤Îµî½¢¤¬¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£ÂÀÏº¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤ÇÎô¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ°ìÍÌ¾¤Ê¤Õ¤°¤Î°ú¤¼è¤êÀè¤Ï¡©
À¤³¦¤ÎÂç²¹Àô¡Ö¥¹¥Ñ¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤¬³ÍÆÀÌ¾¾è¤ê
Âçºå»Ô¤Î¾¾°æ°ìÏº»ÔÄ¹¡Ê56¡Ë¤Ï¡¢¤Å¤Ü¤é¤ä¤Î¤Õ¤°¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£Ä¹Ç¯°ãË¡¾õÂÖ¤òÌÛÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢´ÇÈÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ª¥Ö¥¸¥§¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸Â³¤òÍ×Ë¾¤·¤¿¡£³ÍÆÀ¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¿·À¤³¦¤Î¡Ö¥¹¥Ñ¥ï¡¼¥ë¥É¡×¡£11¥«¹ñ16¼ïÎà¤ÎÉ÷Ï¤¤ä´äÈ×Íá»ÜÀß¡¢¥×¡¼¥ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤âÈ÷¤¨¡¢À¤³¦¤ÎÂç²¹Àô¤ò¤¦¤¿¤¦¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤À¡£
Æ±»ÜÀß¤ÎÁí»ÙÇÛ¿Í¤Ç¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¡Öºå¿À½»·ú¡×¤Î¹ÅÄ¼þ¼èÄùÌò¡Ê62¡Ë¤Ï¡¢¤Õ¤°¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¤ÎÊÝÂ¸¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ë¸Æ±þ¡£ÄÌÅ·³Õ¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤¬»£±Æ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÏ¸µ¤Î¤¿¤á¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤ªÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡£Ã¯¤Ç¤â¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¾ì½ê¤¬É¬Í×¡£²°º¬¤â¤¢¤ë¤·¡¢Í¾À¸¤òÁ÷¤ë¤Î¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¾ì½ê¡×¤È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ÄÌÅ·³Õ¤ò¤Î¤¾¤à»ÜÀßÆâ¤Î¼«Í³ÄÌÏ©¤Ë¤Õ¤°¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¤òÄß¤ê²¼¤²¤¿¤¤°Õ¸þ¤Ç¡¢»äÍÃÏ¤Î¤¿¤á»Ô¤Î´ð½à¤Ë¤âÄñ¿¨¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¤Å¤Ü¤é¤ä¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥ï¡¼¥ë¥É¤È¤Î´Ö¤Ç¾ùÅÏ¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¼«¼Ò¤ÎÁÒ¸Ë¤Ë¤º¤Ã¤ÈÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«¤Ë¤ª¾ù¤ê¤¹¤ë¤ªÏÃ¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âçºå»Ô¤«¤é»Ä¤·¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ä¤½¤â¤½¤âÅ±µî¤·¤í¤È¹ÔÀ¯»ØÆ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¾Ã¶ËÅª¤À¡£Âçºå¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿Å±µîÁûÆ°¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¤Õ¤°¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¤Ï¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¿ùÅÄ ¹¯¿Í¡Ë