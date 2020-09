著名リーカーの有没有搞措(@L0vetodream)氏が、iPhone12にはApple Watch Series 6にラインナップされた新色が追加されることを示唆するようなメッセージをTwitterに投稿しています。

有没有搞措(@L0vetodream)氏が投稿したメッセージは、ここ最近のリーク情報の伝え方と同じように、謎解きのようなものになっています。



複数のフォロワーは、「このメッセージは、Apple Watch Series 6に追加されたブルーや(PRODUCT)REDなどの新色のうちの1色がiPhone12にもラインナップされるということを示唆したのでは」と解釈しています。



one watch color will come with iPhone

