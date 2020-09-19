今売れてるSIMフリースマホTOP10、OPPOのA5 2020が初の首位 2020/9/19
「BCNランキング」2020年9月7日から13日の日次集計データによると、SIMフリースマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
9月7日週のSIMフリースマートフォン売れ筋ランキングは、OPPOの「A5 2020」が初めて首位を獲得した。昨年11月の発売以来好調に推移しており、先週まで8週連続でTOP10キープしてきた。先週首位のシャープ「AQUOS sense3 lite SH-RM12」は2位に後退した。
1位 A5 2020（OPPO）
2位 AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
3位 P30 lite(Y!mobile)（Huawei Technologies）
4位 Redmi Note 9S 6GB+128GB（Xiaomi）
5位 Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
6位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
7位 Reno3 A（OPPO）
8位 AQUOS sense3 SH-M12（シャープ）
9位 ZenFone Max (M2) 64GB ZB633KL-64S4（ASUS）
10位 nova lite 3+（Huawei Technologies）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
9月7日週のSIMフリースマートフォン売れ筋ランキングは、OPPOの「A5 2020」が初めて首位を獲得した。昨年11月の発売以来好調に推移しており、先週まで8週連続でTOP10キープしてきた。先週首位のシャープ「AQUOS sense3 lite SH-RM12」は2位に後退した。
1位 A5 2020（OPPO）
2位 AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
3位 P30 lite(Y!mobile)（Huawei Technologies）
4位 Redmi Note 9S 6GB+128GB（Xiaomi）
5位 Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
6位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
7位 Reno3 A（OPPO）
8位 AQUOS sense3 SH-M12（シャープ）
9位 ZenFone Max (M2) 64GB ZB633KL-64S4（ASUS）
10位 nova lite 3+（Huawei Technologies）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。