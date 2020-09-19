A5 2020

写真拡大

　「BCNランキング」2020年9月7日から13日の日次集計データによると、SIMフリースマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
　9月7日週のSIMフリースマートフォン売れ筋ランキングは、OPPOの「A5 2020」が初めて首位を獲得した。昨年11月の発売以来好調に推移しており、先週まで8週連続でTOP10キープしてきた。先週首位のシャープ「AQUOS sense3 lite SH-RM12」は2位に後退した。

1位　A5 2020（OPPO）

2位　AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）

3位　P30 lite(Y!mobile)（Huawei Technologies）

4位　Redmi Note 9S 6GB+128GB（Xiaomi）

5位　Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）

6位　BASIO4(UQ mobile)（京セラ）

7位　Reno3 A（OPPO）

8位　AQUOS sense3 SH-M12（シャープ）

9位　ZenFone Max (M2) 64GB ZB633KL-64S4（ASUS）

10位 nova lite 3+（Huawei Technologies）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。