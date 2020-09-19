GU¤Î¥¥ì¥¤¿§¥Ñ¥ó¥Ä¤ÏÄÌ¶Ð¤Ë¤â»È¤¨¤ë♡½Ü¤Î¿§ÊÁ¤ÇÀ¹¤Ã¤¿Âç¿Í¤Î²Ú¤ä¤«µÙÆü¥³¡¼¥Ç
andGIRL¤è¤êºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ªº£Æü¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ï¡¢à¾å²¼GU¡Ê¥¸¡¼¥æ¡¼¡Ë¤Ç¤¤Á¤ó¤È´¶¡õ²Ú¤ä¤®¥¢¥Ã¥×¡ª¥Á¥§¥Ã¥¯¤È¥Ö¥ë¡¼¤Î¿§¡ßÊÁ¤ÇÀ¹¤Ã¤¿ÄÌ¶Ð¥³¡¼¥Çá¡£¥Ö¥é¥¦¥¹¡ß¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¤ª·è¤Þ¤ê¤ª»Å»ö¥³¡¼¥Ç¤â¡¢¿§ÊÁ¤ÇÀ¹¤ì¤Ðº£¤Ã¤Ý¤µ¥¢¥Ã¥×¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¡õ¤¯¤¹¤ß¥Ö¥ë¡¼¤Ê¤é¡¢²Ú¤ä¤«¤À¤±¤É¤¤Á¤ó¤È´¶¤â¥¡¼¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
¥Æ¡¼¥Ï゚¡¼¥È゙¥Ï゚¥ó¥Ä¡ï1,990¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥Õ゙¥é¥¦¥¹[°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Î¤ß¤Æ゙ÈÎÇä]¡ï1,490¡¢¥Ò゚¥¢¥¹¡ï590¡¿°Ê¾åGU¡¡¥Ï゙¥Ã¥¯゙¡ï37,000¡¿¥¢¥Æ゙¥£¥Ê ¥ß¥å¡¼¥¹゙¡ÊADINA MUSE SHIBUYA¡Ë¡¡¥Ï゚¥ó¥Õ゚¥¹¡ï14,500¡¿¥¿゙¥¤¥¢¥Ê¡Ê¥¿゙¥¤¥¢¥Ê ¶äºÂËÜÅ¹¡Ë
Point
¥Ö¥é¥¦¥¹¡ß¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÅ´ÈÄ¤Î¤¤Á¤ó¤È¥³¡¼¥Ç¤Ë ¥Á¥§¥Ã¥¯¤È¤¯¤¹¤ß¥Ö¥ë¡¼¤Ç¿¦¾ì¤ÇÉâ¤«¤Ê¤¤²Ú¤ä¤®¤ò¥×¥é¥¹ ¥µ¡¼¥¯¥ë·¿¥Ð¥Ã¥°¤ÇÍ·¤Ó¿´¤ò¡¢Çò¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ÇÈ´¤±´¶¤òÅêÆþ
¥Ö¥é¥¦¥¹¡ß¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¤¤Á¤ó¤È¸«¤¨¥³¥ó¥Ó¤ÏÄÌ¶Ð¥³¡¼¥Ç¤ÎÅ´ÈÄ¡£¿§¡õÊÁ¤Çº£Ç¯¤é¤·¤¯À¹¤Ã¤Æ¡¢Ã¦¥Þ¥ó¥Í¥ê¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥°¥ì¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥Ü¥¦¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¤¯¤¹¤ß¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¡¢²Ú¤ä¤®¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Ä¤Ä¿¦¾ì¤ÇÉâ¤«¤Ê¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£Í·¤Ó¤Î¸ú¤¤¤¿¥µ¡¼¥¯¥ë·¿¥Ð¥Ã¥°¤ÈÈ´¤±´¶¤Î¤¢¤ëÇò¥Ñ¥ó¥×¥¹¤Ç¾®Êª¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡£
andGIRL2020Ç¯9·î¹æ¤è¤ê¡¡»£±Æ¡¿Ìî¸ý¥Þ¥µ¥Ò¥í¡Êwind¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥¯゙¡¿ÃÝÀî¾°Èþ¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿Áê¾ìÀ¶»Ö¡ÊLila¡Ë¡¡¥â¥Æ゙¥ë¡¿Ä«ÈæÆàºÌ¡¡°ìÉôÊ¸¡¿º£Àî¿¿Ìí
¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
¤¤Á¤ó¤È´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¤ª·è¤Þ¤êÄÌ¶Ð¥³¡¼¥Ç¤ò¿§¡õÊÁ¤ÇÀ¹¤Ã¤Æº£¤Ã¤Ý¤¯¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
¥Æ¡¼¥Ï゚¡¼¥È゙¥Ï゚¥ó¥Ä¡ï1,990¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥Õ゙¥é¥¦¥¹[°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Î¤ß¤Æ゙ÈÎÇä]¡ï1,490¡¢¥Ò゚¥¢¥¹¡ï590¡¿°Ê¾åGU¡¡¥Ï゙¥Ã¥¯゙¡ï37,000¡¿¥¢¥Æ゙¥£¥Ê ¥ß¥å¡¼¥¹゙¡ÊADINA MUSE SHIBUYA¡Ë¡¡¥Ï゚¥ó¥Õ゚¥¹¡ï14,500¡¿¥¿゙¥¤¥¢¥Ê¡Ê¥¿゙¥¤¥¢¥Ê ¶äºÂËÜÅ¹¡Ë
Â¸µ¤ÏÇò¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ÇÈ´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ
Point
¥Ö¥é¥¦¥¹¡ß¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÅ´ÈÄ¤Î¤¤Á¤ó¤È¥³¡¼¥Ç¤Ë ¥Á¥§¥Ã¥¯¤È¤¯¤¹¤ß¥Ö¥ë¡¼¤Ç¿¦¾ì¤ÇÉâ¤«¤Ê¤¤²Ú¤ä¤®¤ò¥×¥é¥¹ ¥µ¡¼¥¯¥ë·¿¥Ð¥Ã¥°¤ÇÍ·¤Ó¿´¤ò¡¢Çò¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ÇÈ´¤±´¶¤òÅêÆþ
¥Ö¥é¥¦¥¹¡ß¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¤¤Á¤ó¤È¸«¤¨¥³¥ó¥Ó¤ÏÄÌ¶Ð¥³¡¼¥Ç¤ÎÅ´ÈÄ¡£¿§¡õÊÁ¤Çº£Ç¯¤é¤·¤¯À¹¤Ã¤Æ¡¢Ã¦¥Þ¥ó¥Í¥ê¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥°¥ì¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥Ü¥¦¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¤¯¤¹¤ß¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¡¢²Ú¤ä¤®¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Ä¤Ä¿¦¾ì¤ÇÉâ¤«¤Ê¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£Í·¤Ó¤Î¸ú¤¤¤¿¥µ¡¼¥¯¥ë·¿¥Ð¥Ã¥°¤ÈÈ´¤±´¶¤Î¤¢¤ëÇò¥Ñ¥ó¥×¥¹¤Ç¾®Êª¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡£
andGIRL2020Ç¯9·î¹æ¤è¤ê¡¡»£±Æ¡¿Ìî¸ý¥Þ¥µ¥Ò¥í¡Êwind¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥¯゙¡¿ÃÝÀî¾°Èþ¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿Áê¾ìÀ¶»Ö¡ÊLila¡Ë¡¡¥â¥Æ゙¥ë¡¿Ä«ÈæÆàºÌ¡¡°ìÉôÊ¸¡¿º£Àî¿¿Ìí