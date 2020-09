欅坂46が10月12日、13日に東京・国立代々木競技場第一体育館にて行うラストライブを無観客配信で開催することをオフィシャルサイトで発表した。7月16日に行った無観客配信ライブ「KEYAKIZAKA46 Live Online,but with YOU!」で10月のラストライブをもって5年間の活動に終止符を打ち、改名で再スタートを図ると発表していた欅坂46。オフィシャルサイトでは「新型コロナウイルス感染の終息が見えない状況の中、政府から発表されたガイドラインに従っての開催を検討しておりましたが、会場にご来場いただくお客様の健康面と安全性を最優先に考慮し、“無観客配信ライブ”として開催することを決定いたしました」と発表。「7月に開催された配信ライブ『KEYAKIZAKA46 Live Online,but with YOU!』で各方面から絶賛を浴びた、そのオンライン・パフォーマンスにおける表現をさらに進化させ、グループの“静”と“動”の両面が存分に感じられるように、欅坂46としての最後の2日間を別メニューでお届けいたします」としている。チケットは一般視聴チケットと、ファンクラブ会員限定特典付き視聴チケットを販売。いずれも9月19日12時より販売スタートする。欅坂46「THE LAST LIVE」は10月12日、13日に開催。