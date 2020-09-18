¡Öµí³Ñ¡×¤¹¤´¤¤¡£¡¡980±ß¤Ç°û¤ßÊüÂêÉÕ¤¡Ö¾ÆÆù¥»¥Ã¥È¡×¡¢¤µ¤¯¤Ã¤È¤´ÈÓ¤Ë¤è¤µ¤²¡£
¾ÆÆù¥Á¥§¡¼¥ó¡Öµí³Ñ¡×¤Ï2020Ç¯9·î3Æü¤«¤é¡¢Æù¡¦¤ª¤Ä¤Þ¤ß2ÉÊ¡¦¤´¤Ï¤ó¡¦°û¤ßÊüÂê¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¾ÆÆùÄê¿©¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
"Ê¿Æü¸ÂÄê"¤Ç¡¢°ìÉô¤Îµí³ÑÅ¹ÊÞ¡Ê158Å¹ÊÞ¡¢³«»Ï»þÅÀ¡Ë¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¹300±ß¤ÇÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤â°û¤ßÊüÂê¤Ë
¾ÆÆùÄê¿©¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥Û¥ë¥â¥óÃæ¿´¤Î¤ª¼ò¤È¹ç¤¦ÆÃÀ½±ö¥À¥ì¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡ÖÇòMIX¡×¡Ê980±ß¡Ë¡¢¥«¥ë¥Ó¤ä¥Ï¥é¥ß¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÀÖMIX¡×¡Ê1580±ß¡Ë¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤âÀÖ¿ÈÆù¤âÆþ¤Ã¤¿¡ÖÀÖÇòMIX¡×¡Ê1280±ß¡Ë¤Î3¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áª¤Ù¤ë¥ß¥Ë¤ª¤Ä¤Þ¤ß2ÉÊ¤È¤ªÂØ¤ï¤ê¼«Í³¤Î¤´¤Ï¤ó¡¢°û¤ßÊüÂê¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
60Ê¬À©¤Ç¡¢45Ê¬¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¹¡£
¡ãÇòMIX¡ä
¡¦µí¥Û¥ë¥â¥ó
¡¦¤ä¤ß¤Ä¤ÆÚ¥Û¥ë¥â¥ó
¡¦¥Ï¥é¥ßÉÕ¤¤ä¤²¤ó
¡¦¥Ô¡¼¥È¥í
¡ãÀÖMIX¡ä
¡¦µí¥Ð¥é¥È¥í¥«¥ë¥Ó
¡¦¥Ï¥é¥ß
¡¦¸üÀÚ¤ê¥«¥ë¥Ó
¡¦¥Æ¥¸¥Ï¥é¥ß¡ÊÆÚ¡Ë
¡ãÀÖÇòMIX¡ä
¡¦µí¥Û¥ë¥â¥ó
¡¦µí¥Ð¥é¥È¥í¥«¥ë¥Ó
¡¦¥Ô¡¼¥È¥í
¡¦¥Æ¥¸¥Ï¥é¥ß¡ÊÆÚ¡Ë
¡ãÁª¤Ù¤ë¥ß¥Ë¤ª¤Ä¤Þ¤ß2ÉÊ¡ä
»ÞÆ¦¡¦¥¥à¥Á¡¦¥Ë¥é¥¥à¥Á¡¦¿É¤â¤ä¤·¡¦¥ª¥Ë¥ª¥ó¥¹¥é¥¤¥¹¡¦¤ä¤ß¤Ä¤±ö¥¥ã¥Ù¥Ä¡¦¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡¦¤¿¤¿¤¸Õ±»
¡ã°û¤ßÊüÂê¥É¥ê¥ó¥¯¡ä
¡Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡Ë¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¡¦¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥ï¡¼¡¦ÇòÅí¥µ¥ï¡¼¡¦µðÊö¥µ¥ï¡¼¡¦Í®»Ò¥µ¥ï¡¼¡¦¹õ¥¦¡¼¥í¥ó¥Ï¥¤¡Ê¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡Ë¹õ¥¦¡¼¥í¥óÃã
°û¤ßÊüÂê¤Ï¥µ¥ï¡¼·Ï¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥é¥¹300±ß¤ÇÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤â°û¤ßÊüÂê¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤â¡¢Ê¿ÆüÌë¤Ë¤µ¤¯¤Ã¤È°û¤ß¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ï½ÅÊõ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Î¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤ò¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇÊÌÉ½µ
¢¨¼Â»Ü»þ´Ö¡¢¼Â»Ü¤ÎÍËÆü¡¢ÍøÍÑ¾ò·ï¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°û¤ßÊüÂê¤ÏÆ±°ì¥°¥ë¡¼¥×¿Í¿ôÊ¬¤ÎÃíÊ¸¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£