先日、90歳にしてカミングアウトした男性のニュースが話題になったばかりだけれど、今度はロンドン在住のおばあちゃんによるカミングアウト動画がTikTokで話題に。孫が撮影した動画には、おばあちゃん自身の口から女性への想いが語られ、視聴者から温かいコメントが殺到している。

普段からTikTokを愛用していたロンドン在住のエイミーさんは、ある日、おばあちゃんとの会話をこっそり録画することに。そこに映っているのは、今までヘテロセクシャル(異性愛者)だと思われていたおばあちゃんが、実は女性に惹かれていたことを告白する様子。

Well it’s confirmed, we’ve found the cutest woman in the world. Every line is more iconic than the last, and I pray she finds the gorgeous 60-something she’s spent her life longing for pic.twitter.com/BVXTBFaufc