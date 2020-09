韓国の美人女優として知られるハン・イェスルが40回目の誕生日を迎えた。

【写真】ハン・イェスルの“完璧なボディライン”

ハン・イェスルは9月18日、自身のインスタグラムを更新。「THANK YOU FOR ALL YOUR SWEET BIRTHDAY WISHES」というコメントとともに、誕生日を祝うお花やプレゼントの写真を投稿した。

そのなかには、誕生日ケーキを前にしてハン・イェスルが笑顔を浮かべている写真もあった。ハン・イェスルは相変わらずの美貌を見せつけており、40歳という年齢が信じられない。

写真を見たファンは、「誕生日おめでとう!この日に生まれた人のなかで一番美しい」「9月生まれは美人ということが証明された」「見た目も心も美しい」などと祝福していた。

(写真=ハン・イェスルInstagram)

◇ハン・イェスル プロフィール

1981年9月18日生まれ。2001年に大韓民国スーパーモデル選抜大会でジュリエット賞を受賞してデビュー。その後は女優として幅広い作品に出演し、2008年放送のドラマ『いかさま師 タチャ』(SBS)を機に一躍注目の女優となった。デビュー当初から圧倒的な美しさに定評があり、ハン・イェスルが新たなドラマに出演するたびに視聴者からは「毎回ハン・イェスルに見惚れる」「美人すぎて悪役だとしても好きになってしまう」と称賛の声が寄せられている。