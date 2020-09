昨年公開された映画「HiGH&LOW THE WORST」のスピンオフドラマ「6 from HiGH&LOW THE WORST」(全6話)が、11月19日・24時59分から日本テレビで放送される(関東ローカル)。

「HiGH&LOW」シリーズはEXILE HIROが企画・プロデュースを手がけ、LDHアーティストが出演する総合エンタテインメントプロジェクト。「HiGH&LOW THE WORST」は、高橋ヒロシ氏(※高は、はしごだかが正式表記)の人気不良漫画「クローズ」「WORST」のクロスオーバー作品として、鬼邪高校(「HiGH&LOW」)と鳳仙学園(「WORST」)のバトルが描かれた。

ドラマ「6 from HiGH&LOW THE WORST」は「HiGH&LOW THE WORST」の騒乱後の世界を舞台に、川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、白洲迅、中務裕太・小森隼(ともにGENERATIONS from EXILE TRIBE)、富田望生、矢野聖人が演じた幼なじみ6人の友情を描く。映画に続き、久保茂昭監督がメガホンをとり、高橋ヒロシ氏が脚本を担当する。

ムードメーカーの楓士雄(川村)、成績優秀な誠司(白洲)、荒っぽい“オロチ兄弟”(中務・小森)、お転婆なマドカ(富田)、内気な新太(矢野)。それぞれ個性は違っていても、“希望が丘団地”で共に育った6人は固い絆で結ばれていた。誠司の誕生日に自然と集まった6人は、10年前に公園に埋めたタイプカプセルを掘り出し、話に花を咲かせる。そして、今の自分の写真と10年後の自分に向けて書いた手紙を同じ場所に埋めるのだった。しかし、帰路についた後、悲劇が起きる。

新作ドラマの放送に加えて、映画「HiGH&LOW THE WORST」が9月20日からHuluとNetflixで配信されることが決定。Netflixでは、同日からシリーズ全7作が世界62の国と地域でも配信される。企画プロデュースを務めるHIROは、「今後もリアルとファンタジーを追求し、HiGH&LOWシリーズは様々な展開をみせていきますので、引き続き期待していてください!」と意気込みを語っている。