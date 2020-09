映画『HiGH&LOW THE WORST』のその後を描く新作スピンオフドラマ「6 from HiGH&LOW THE WORST」(全6話)が、11月19日より日本テレビにて放送されることが決定した(木曜24時59分〜25時59分)。あわせて過去のシリーズ全7作がネット配信されることも発表された。

2019年に公開され、興行収入12.5億円のヒットを記録した『HiGH&LOW THE WORST』。同作では『HiGH&LOW』シリーズと人気コミック「クローズ」「WORST」がクロスオーバーし、猛者たちが激闘を繰り広げた。希望が丘団地の幼なじみの絆と、クライマックスに流れる数原龍友(GENERATIONS from EXILE TRIBE)のソロバラード「Nostalgie」も話題を呼んだ。

今回放送が決定したスピンオフドラマでは、久しぶりに集まった幼なじみの楓士雄、誠司、真也と正也の“オロチ兄弟”、マドカ、そして新太のその後の物語が描かれる。10年前の誠司の誕生日、10年後の自分たちへの手紙を入れたタイムカプセルを団地近くの公園に埋めた彼らは、10年後のその日、誰が呼びかけるわけでもなく自然と集う。手紙を読みながら昔話に花を咲かせ、現在の自分の写真とさらに10年後の自分に向けた手紙を再び同じ場所に埋めるが、それぞれが帰路についた後、突然の悲劇が起きる……。

出演は『HiGH&LOW THE WORST』から引き続き、川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、中務裕太と小森隼(ともにGENERATIONS from EXILE TRIBE)、白洲迅、富田望生、矢野聖人など。監督をシリーズに携わってきた久保茂昭、平沼紀久、上條大輔が担当し、脚本には「クローズ」「WORST」の原作者である高橋ヒロシが参加する。

また、シリーズ全7作が9月20日からHuluとNetflixにて国内配信、Netflixにて世界62の国と地域にて配信されることも明らかになった。ラインナップには『HiGH&LOW THE WORST』をはじめ、『ROAD TO HiGH&LOW』『HiGH&LOW THE MOVIE』『HiGH&LOW THE RED RAIN』『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY』『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』『DTC −湯けむり純情篇− from HiGH&LOW』が名を連ねる。(編集部・大内啓輔)

EXILE HIRO(企画プロデュース)コメント

2016年から始動した「HiGH&LOW」プロジェクトですが、これまで楽曲、映画、ドラマ、MV、ドームツアー、ゲーム、コミックなど……、音楽と映像の融合をこれまでにない発想で新しいエンターテインメントとして創造してきました。昨年には、僕も昔から大好きな作品「クローズ」「WORST」を手掛ける高橋ヒロシ先生とタッグを組み、WORSTの世界観とHiGH&LOWの世界観が生み出した『HiGH&LOW THE WORST』が公開され、また新たな挑戦に臨むことができました。

そして、2020年。『HiGH&LOW THE WORST』のその後の世界を描く、新作スピンオフドラマを高橋ヒロシ先生を筆頭に制作し、満を持して皆さんにお届けすることができます。新たな『HiGH&LOW THE WORST』の世界、そして作品の中で描かれる仲間との友情や絆を楽しみにしていただければと思います。

また、HiGH&LOWシリーズがNetflixを通じて国内のみならず全世界にも配信されるので、世界中の方がLDHのエンターテインメントに触れる機会があることにとてもワクワクしています。

今後もリアルとファンタジーを追求し、HiGH&LOWシリーズは様々な展開をみせていきますので、引き続き期待していてください!