2020年9月17日、23時よりYouTubeおよびニコニコ生放送にて、NintendoSwitchの新作ゲームを紹介する「Nintendo Direct mini ソフトメーカーラインナップ 2020.9」が放送された。

(※画像はすべて「Nintendo Direct mini ソフトメーカーラインナップ 2020.9」より)





今回紹介されたのは、以下の12タイトル。



・モンスターハンターライズ

・モンスターハンターストーリーズ2〜破滅の翼〜

・Fit Boxing2−リズム&エクササイズ-

・魔界戦記ディスガイア6

・Hades(ハデス)

・バランワンダーワールド

・Ori and the Will of the Wips

・Into the Breach

・Unrailed!

・ハードコア・メカ

・ルーンファクトリー5



中でも注目なのは、やはり「モンハン」シリーズ最新作の2タイトルだろう。

「モンスターハンターライズ」は和風な世界観のシリーズ最新作。最大の特徴がフィールド上のあらゆる場所へシームレスに移動できるほか、翔蟲(かけりむし)と呼ばれる蟲の力で、移動や攻撃のバリエーションが増大。また攻撃型オトモのガルクや援護型オトモのアイルーとともに行動できるようになっている。





気になる狩りの対象となるモンスターだが、おなじみのモンスターのほかにも新モンスターも登場。時にはモンスター同士の戦いに巻き込まれることもあるとか。発売は2021年3月26日を予定。ダウンロード版の予約はすでにスタートしているほか、パッケージ版の予約は9月25日スタート予定。もう一方の新作「モンスターハンターストーリーズ2〜破滅の翼〜」はRPGとして再構築された「モンハン」のシリーズ第2弾。主人公はモンスターライダーとなり、世界を冒険することになる。モンスターとの絆が攻略のカギとなるとか。こちらは2021年夏発売予定とのこと。なお、「モンハン」最新作2タイトルは連動要素もあるそうなので、気になる方はぜひ両タイトルともチェックしよう。そのほか人気シリーズ最新作も発表。「魔界戦記ディスガイア6」はなんとゾンビが主人公!? おまけにシリーズではおなじみのけた外れのステータスやダメージの数値も健在。発売は2021年1月28日予定。「ルーンファクトリー5」は、昨年2月の制作発表以来長らく続報が待たれていたタイトルだが、ついにそのヴェールがはがされた。警備組織の一員となり、街の平和を守りつつ作物を作ったり結婚したりと、今回も魅力的な異世界ライフを楽しめそうだ。発売は2021年春の予定。そのほか美しいグラフィックと幻想的な世界観で世界中のゲームファンから支持を受けた「Ori」シリーズの最新作「Ori and the Will of the Wisps」も発表。放送終了後に配信がスタートした。さらに、パッケージ商品「ORI COLLECTOR'S EDITION」も発表された。新規タイトルとしては、スクウェア・エニックスの「バランワンダーワールド」も気になるところ。80種類以上の、異なる能力を持った衣装を使いこなし、ステージをクリアしていくアクションゲームだ。2人同時プレーも可能で、お互いの衣装の能力をうまく活用して攻略することがポイントとなるようだ。ダウンロード版、パッケージ版ともに2021年3月26日発売予定。体を動かしてゲームを楽しめるのも、 Nintendo Switch ならでは。ということで、「Fit Boxing2−リズム&エクササイズ-」も発表。JOYコンを使って、ボクササイズを体験できる本作では、さらに多くのキャラクターが登場。釘宮理恵、石田彰など人気声優が声を演じるキャラクターと体を動かすことができる。また、ダウンロード専用タイトルも紹介。「Hades(ハデス)」「Into the Breach」「Unrailed!」「ハードコア・メカ」など、ダウンロード専用ゆえの自由な発想、挑戦的な内容のゲームにも注目だ。詳細は、各タイトルの公式サイトやアーカイブ映像からご確認いただきたい。