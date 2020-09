View this post on Instagram

5年ほど前からのわたしの 髪型遍歴をなんとなく 綴ってみました… 役によって髪型を少しずつ変えてきたつもりなのですが👀 やはり、数年前でも、今より顔が若い。当たり前👀😂 髪の毛って伸びるので ほんとは思いっきり短くしてみたい…といつも思ってます。