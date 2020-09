Image: PlayStation/YouTube

みんな「PS5 互換性」でググってます。

PlayStation 5の価格と発売日がついに発表され、思ってたよりも安い!と大喜びな人も多いはず。これは予約マストで11月12日が楽しみ! PS5発売に向けてゲーム新タイトルも発表されていますが、同時にソニーのゲームサブスクPlayStation Plusに「PlayStation Plusコレクション」も登場。これ、PS5ユーザー向けの特典で、『MONSTER HUNTER: WORLD』『ペルソナ5』など、これぞPS4なタイトルを、PS5にダウンロードしてプレイできます。が、それだけじゃなかった! どうやらPS4の99%のゲームはPS5でもプレイできるようです。

ソニー・インタラクティブエンタテインメントのジム・ライアンCEOは、The Washington Postのインタビューにて、PS4とPS5の上位互換性についてコメント。いわく、PS4向けのゲームタイトルをテストした結果、うち99%はPS5でも遊べるはずとのこと。しかし、現時点で遊べるタイトルのリストなどは公式にでていないため、何が1%に当たるかはわかりません。

ライアンCEOは「今後3,4年は、PS4ユーザーも引き続き重要視していく」とも発言。つまり、PS4からPS5へ多くのユーザーがアップグレードするのにかかる移行期間に3年から4年見ているということです。例えば、PS5発売に合わせてリリースされる新タイトル『Spider-Man: Miles Morales』には、PS5版とPS4版がありますが、これについてもライアンCEOは選択肢の大切さを説明。PS4版ユーザーが追加料金なしでPS5版にアップデートできるよう対応すると語っています。

発売と同時にPS5買ってもPS4のタイトルで遊べる。急いでPS5買わなくても数年のサポート処置がある。いたれりつくせりなアップグレードですね。でも、まぁ発売日に欲しくなっちゃうんだけど。

Source: The Washington Post via The Verge