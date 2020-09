俳優の窪塚洋介が17日、自身のインスタグラムを更新し、長男で俳優の窪塚愛流との2ショットを掲載した。窪塚は英文で「The day that changed his life dramatically. Grateful for this wonderful fate. Looking forward to sharing the news with you soon.(彼の人生を劇的に変えた日。 この素晴らしい運命に感謝します。 近いうち、みなさんにお伝えできることが楽しみです)」と投稿。近々何らかの発表があることを匂わせている。写真は、窪塚が愛流と写った2ショット。愛流がりりしい表情をカメラに向けている一方、窪塚は愛息を隣にしているためか、優しげな表情が印象的な写真となっている。愛流は2018年公開の映画『泣き虫しょったんの奇跡』で俳優デビュー。松田龍平演じる主人公の少年時代を演じていた。ファンからは父子2ショットに対して「かっこええなぁ、親子して」といった声のほか、何らかの発表が匂わされていることにも「なんだろー、ドキドキします」「Omg what happened to him」「I’m so curiousssssss.」といった日本語や英語での書き込みも見受けられた。引用:「窪塚洋介」インスタグラム(@yosuke_kubozuka)