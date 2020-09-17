ソニー「PLAYSTATION 5 SHOWCASE」最新情報まとめ。PS5の価格と発売日がついに決定、『FF16』が発表されリメイク版『Demon’s Souls』最新映像公開も
ソニーは、PlayStation 5の最新情報を伝える配信番組「PLAYSTATION 5 SHOWCASE」（動画リンク）の配信を2020年9月17日（木）午前5時より開始する。同記事では、番組内の最新情報をリアルタイム更新で伝えていく予定だ。
【2020/9/17 6:00】 リアルタイム更新を終了しました。
『ファイナルファンタジー16』がPS5限定タイトルとして— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) September 16, 2020
正式発表。初となる最新映像が公開。ただしPC上でエミュレートされたPS5体験の映像とのことhttps://t.co/kWZUqHFQ6p#PlayStation5 #PS5 #プレイステーション5 #プレステ5 pic.twitter.com/FaCDVp09Pq
『ファイナルファンタジー16』がPS5コンソール限定で正式発表。『FF14』の吉田直樹氏がプロデューサーを担当へ
PS4で高評価を得たスパイダーマンのオープンワールドゲームの続きが登場。『Marvel's Spider-Man Miles Morales』の最新映像が公開https://t.co/kWZUqHFQ6p#PlayStation5 #PS5 #プレイステーション5 #プレステ5 pic.twitter.com/iVI1dge0TS— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) September 16, 2020
『スパイダーマン：マイルス・モラレス』はPS5の同時発売タイトルに。ピーター・パーカーの遺志を受け継いだ青年の物語が描かれる
『ハリーポッター』の学校ホグワーツを舞台にした『Hogwarts Legacy』正式発表。『Just Cause』のAvalaunchが開発を担当https://t.co/kWZUqHFQ6p#PlayStation5 #PS5 #プレイステーション5 #プレステ5 pic.twitter.com/gh5yLpBxVK— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) September 16, 2020
『ハリー・ポッター』の学校ホグワーツを舞台にした『Hogwarts Legacy』正式発表。『Just Cause』のAvalanche Studiosが開発を担当
シリーズ最新作『Call of Duty: Black Ops Cold War』キャンペーン映像が解禁。ラジコンがカーチェイスを繰り広げる白熱したシーンが披露されたhttps://t.co/kWZUqHFQ6p#PlayStation5 #PS5 #プレイステーション5 #プレステ5 pic.twitter.com/BWNEiveTtY— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) September 16, 2020
『バイオ7』の主人公イサーンの戦いを続いて描く『バイオハザード ヴィレッジ』最新映像が公開。2021年にリリースへhttps://t.co/kWZUqHFQ6p#PlayStation5 #PS5 #プレイステーション5 #プレステ5 pic.twitter.com/LIpgiN609G— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) September 16, 2020
『バイオハザード ヴィレッジ』最新トレイラーが公開。雪深い閑村と、不吉すぎるモチーフが映される
時間がループする中で戦うFPS『Deathloop』の最新映像が公開。『ディスオナード』開発陣が手掛ける。2021年Q2にリリースへ、PS5コンソール限定https://t.co/kWZUqHFQ6p#PlayStation5 #PS5 #プレイステーション5 #プレステ5 pic.twitter.com/XId0JBPEAs— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) September 16, 2020
『Devil May Cry 5』スペシャルエディション正式発表。PS5向けデジタル版がローンチタイトルとしてリリースへhttps://t.co/kWZUqHFQ6p#PlayStation5 #PS5 #プレイステーション5 #プレステ5 pic.twitter.com/61epnmYAVm— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) September 16, 2020
『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』発表。次世代機ならではのレイトレーシングや高精細な描写を好みで変更可能、「バージルモード」も追加
『Oddworld Soulstorm』最新映像が公開https://t.co/kWZUqHFQ6p#PlayStation5 #PS5 #プレイステーション5 #プレステ5 pic.twitter.com/SfU55E4SZz— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) September 16, 2020
『Five Nights at Freddy's Security Breach』正式発表。あの恐怖のレストランでの夜間警備がPS5でもふたたびhttps://t.co/kWZUqHFQ6p#PlayStation5 #PS5 #プレイステーション5 #プレステ5 pic.twitter.com/24OGv83FUp— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) September 16, 2020
ネオン輝くレストランで夜間警備再び。『Five Nights at Freddy’s: Security Breach』のティザートレイラーが公開
リメイク版『Demon's Souls』最新映像が公開中。黒衣の火防女などおなじみの面々が最新ビジュアルyにhttps://t.co/kWZUqHFQ6p#PlayStation5 #PS5 #プレイステーション5 #プレステ5 pic.twitter.com/ooeUZGgOfS— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) September 16, 2020
リメイク版『Demon’s Souls（デモンズソウル）』がPS5のローンチタイトルとして発売へ。黒衣の火防女など、おなじみの面々が最新ビジュアルとなって蘇る
『フォートナイト』がPS5のローンチタイトルとして配信へhttps://t.co/kWZUqHFQ6p#PlayStation5 #PS5 #プレイステーション5 #プレステ5 pic.twitter.com/if6lhVleST— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) September 16, 2020
PlayStation Plus Collectionが正式発表。。『人喰いの大鷲トリコ』『ペルソナ5』『ブラッドボーン』などPS4タイトルがPS5上でプレイできるhttps://t.co/kWZUqHFQ6p#PlayStation5 #PS5 #プレイステーション5 #プレステ5 pic.twitter.com/Tu5SZj1YAH— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) September 16, 2020
ソニーが「PlayStation Plusコレクション」を発表。厳選されたPS4タイトルをPS5へダウンロードして楽しめる
PS5の価格が49980円、デジタルエディションが39980円に決定。日本では11月12日にローンチへhttps://t.co/kWZUqHFQ6p#PlayStation5 #PS5 #プレイステーション5 #プレステ5 pic.twitter.com/oitk9ECjug— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) September 16, 2020
「PS5」が11月12日に発売決定。通常版は49980円、デジタルエディションが39980円に
■今回発表のPS5ローンチタイトルはこちらhttps://t.co/kWZUqHFQ6p— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) September 16, 2020
・Astro’s Playroom（PS5本体にプリインストール）
・Demon’s Souls
・Destruction AllStars
・Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
・Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition
・リビッツ！ビッグ・アドベンチャー pic.twitter.com/Y0bNA0HIkF
ソニーがPS5の概要スペックを公開。SSD「825GB」、サイズ「390mm×104mm×260mm」、重量「約4.5kg」など明らかにhttps://t.co/HcXkERrc1W#PlayStation5 #PS5 #プレイステーション5 #プレステ5 pic.twitter.com/BIu5Rs8mW3— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) September 16, 2020
YouTube 「PLAYSTATION 5 SHOWCASE」 はこちら
サンタモニカスタジオが謎の最新作を予告へ、2021年発売。『God of War』最新作を手掛けた開発スタジオとして知られる。「ラグナロクが来る」とのメッセージもhttps://t.co/kWZUqHFQ6p#PlayStation5 #PS5 #プレイステーション5 #プレステ5 pic.twitter.com/6yNqeBPuTr— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) September 16, 2020
文／ishigenn
Twitter：@ishigenn
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