　ソニーは、PlayStation 5の最新情報を伝える配信番組「PLAYSTATION 5 SHOWCASE」動画リンク）の配信を2020年9月17日（木）午前5時より開始する。同記事では、番組内の最新情報をリアルタイム更新で伝えていく予定だ。

【2020/9/17 6:00】 リアルタイム更新を終了しました。

『ファイナルファンタジー16』がPS5コンソール限定で正式発表。『FF14』の吉田直樹氏がプロデューサーを担当へ

『スパイダーマン：マイルス・モラレス』はPS5の同時発売タイトルに。ピーター・パーカーの遺志を受け継いだ青年の物語が描かれる

ハリー・ポッター』の学校ホグワーツを舞台にした『Hogwarts Legacy』正式発表。『Just Cause』のAvalanche Studiosが開発を担当

『バイオハザード ヴィレッジ』最新トレイラーが公開。雪深い閑村と、不吉すぎるモチーフが映される

『デビル メイ クライ 5　スペシャルエディション』発表。次世代機ならではのレイトレーシングや高精細な描写を好みで変更可能、「バージルモード」も追加

ネオン輝くレストランで夜間警備再び。『Five Nights at Freddy’s: Security Breach』のティザートレイラーが公開

リメイク版『Demon’s Souls（デモンズソウル）』がPS5のローンチタイトルとして発売へ。黒衣の火防女など、おなじみの面々が最新ビジュアルとなって蘇る

ソニーが「PlayStation Plusコレクション」を発表。厳選されたPS4タイトルをPS5へダウンロードして楽しめる

「PS5」が11月12日に発売決定。通常版は49980円、デジタルエディションが39980円に

YouTube 「PLAYSTATION 5 SHOWCASE」 はこちら

文／ishigenn

編集
ishigenn
ニュースから企画まで幅広く執筆予定の編集部デスク。ペーペーのフリーライター時代からゲーム情報サイト「AUTOMATON」の二代目編集長を経て電ファミニコゲーマーにたどり着く。「インディーとか洋ゲーばっかりやってるんでしょ？」とよく言われるが、和ゲーもソシャゲもレトロも楽しくたしなむ雑食派。
Twitter：@ishigenn