ÃæÆüàÀÄ³Ø¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼áÉÔÈ¯¤Ç£Ï£Â¶ì¸À¡ÖÂÇ·â¹¥Ä´¤ÎÌÚ²¼Âó¤òµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡ÃæÆü¡¦Í¿ÅÄ¹ä´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤¬´üÂÔ¤·¤¿àÀÄ³Ø¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼á¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡££±£¶Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤ÏÅêÂÇ¤È¤â¿¶¤ë¤ï¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£²¡½£¹¤È»´ÇÔ¡££²Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ£²¥«¡¼¥É¤Ö¤ê¤ËÉé¤±±Û¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼Ú¶â¤Ï£¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¡¦²¬Ìî¤¬Æ§¤óÄ¥¤ì¤º¡¢º£µ¨£¸»î¹çÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ç£µ²ó£¶°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ£Ë£Ï¤Çº£µ¨£²ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÆ±¤¸ÀÄ³ØÂç½Ð¿È¤ÎÀèÇÚ¡¦²ÃÆ£¤¬£±£°»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤Ç¡¢º£µ¨£´ÅÙÌÜ¤ÎÀÄ³Ø¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¼Â¸½¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ëµó¤²¤¿£²¾¡¤Ï²ÃÆ£¤ÈÁÈ¤ó¤À¤È¤¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Í¿ÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÁêÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÂÇÀþ¤ÎÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ç£¶»î¹çÏ¢Â³£³ÅÀ°Ê²¼¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÁ°Æü¤Þ¤Ç£¶»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇÃæ¤Ç¤½¤Î´Ö¤Ë£²£±ÂÇ¿ô£±£°°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£´³ä£·Ê¬£¶ÎÒ¤ÈÀä¹¥Ä´¤ÎÌÚ²¼Âó¤¬¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤ë£Ï£Â¤Ïµ¿Ìä»ë¤·¤¿¡£
¡Ö²¬Ìî¤È²ÃÆ£¤ÎÁêÀ¤âÂç»ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤À¤±ÂÇÀþ¤¬ÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢ÂÇ·â¤¬Àä¹¥Ä´¤ÎÌÚ²¼Âó¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢¤³¤ÎÆü¤â£¶²óÆó»à»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÌÚ²¼Âó¤ÏÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£·»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡£··î£²Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç²ÃÆ£¤È½é¤á¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢¥×¥í½é¾¡Íø¤ò²¬Ìî¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ºÝ¤â¡¢Á°Æü¤Ë£³°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÚ²¼Âó¤¬¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ã¤¿¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Éé¤±¤Æ¤¤¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤½¤³¤«¤éÌÚ²¼Âó¤ÏÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï»È¤¤Â³¤±¤Ê¤¤¤È¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£
¡¡°ìÊý¡¢º¸¼ê¤òÉé½ý¤·¤ÆËõ¾ÃÃæ¤Î£Á¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬¤³¤ÎÆü¡¢Æó·³Àï¤Ç¸Î¾ã¸å¡¢£³»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¤â°ì·³¾º³Ê¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£Á°½Ð¤Î£Ï£Â¤Ï¡Ö¤³¤Î¤È¤³¤í²¬Ìî¤ÏÀººÌ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÆó·³Íî¤Á¤·¤½¤¦¤À¤·¡¢²ÃÆ£¤â¥¢¥ê¥¨¥ë¤¬¾º³Ê¤¹¤ì¤ÐÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ÀÄ³Ø¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¾å¤Ç¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÆü¤ÏÊá¼ê¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤º¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÀµÊá¼ê¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£