ビルボード初登場から2週連続1位を占めている初のオール英語曲「Dynamite」が話題のBTS。韓国では歌番組に出演がないにもかかわらず、9月12日の日本テレビ「THE MUSIC DAY 人はなぜ歌うのか?」では、NiziUの「Make you happy」とともにそのパフォーマンスが披露され、韓国のファンからは恨み節も聞こえてくる。BTS(防弾少年団)とは、韓国の7人組ボーイズグループ。2013年にデビューすると韓国内の新人賞を総なめにし、翌年には日本デビュー。世界進出が進むと、ビルボードやグラミー賞など数多くを受賞し、その社会的メッセージも含めて世界の注目を浴びている。最近では、韓国GAONチャートで2月発売のアルバム「MAP OF THE SOUL : 7」の売上が発売後9日間で411万枚を突破、7月に発売された日本4thアルバム「MAP OF THE SOUL : 7 〜 THE JOURNEY 〜」も発売から3日で50万枚の売上を記録している。そして既報の通り、彼らのワールドスタジアムツアー「LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF」に密着した音楽ドキュメンタリー映画「BREAK THE SILENCE: THE MOVIE」が9月10日より全国で公開された。このコロナ渦の下にあって、早くも観客の動員者数が10万人を突破する大ヒットとなっている。そんな乗りに乗っているBTSだが、今年はワールドツアーが中止となって大ピンチ。しかしようやく10月10日、11日の2日間に「BTS MAP OF THE SOUL ON:E」コンサートの開催が決定した。これは、世界中のファン75万人以上が同時に視聴した6月のオンラインコンサート「BANG BANG CON The Live」以来となる待望のライブだが、この1日目の公演を、全国の映画館でライブビューイングにて公開する。「BREAK THE SILENCE: THE MOVIE」はメンバーのインタビューがメインで、ほとんどツアーのパフォーマンスは収録されていなかっただけに、彼らのパフォーマンスを映画館の大画面で堪能できる今年初の機会となる。今年前半に見せた快進撃を加えた最新のBTSに触れることができる絶好のチャンスだ。チケットは、9月16日よりファンクラブにて先行抽選予約を開始し、その後WEBでも予約を受け付ける。詳細は各HPをチェック。(文:fy7d)[詳細]●作品名:『BTS MAP OF THE SOUL ON:E』ライブビューイング●日時:2020年10月10日19:00〜●本会場:韓国●ライブビューイング会場:全国の映画館●料金:¥4,200(全席指定/税込)●チケット発売期間:・BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB(https://bts-official.jp/)ファンクラブ先行抽選予約:9月16日18:00〜9月22日23:59・WEB予約(https://l-tike.com/motst-pr)プレリクエスト先行抽選予約:9月19日18:00〜9月22日23:59プレリクエスト販売(先着順)::2020年10月3日18:00〜10月10日17:00