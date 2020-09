ポケモンGOの開発運営元であるNianticは9月16日、iOS14に対応したポケモンGOの次期バージョン「ver.0.187.0」をリリースしたと発表しました。

Appleは、現地時間9月16日(日本時間9月17日)よりiOS14の正式版を公開すると発表しました。



これを受けたポケモンGOの運営開発元であるNianticは、現時点でのポケモンGOはiOS14に対応していないため、iOSデバイスを利用しており継続プレイを希望するユーザーは対応予定の次期バージョンがリリースされるまではアップデートをしないよう呼びかけていました。



Trainers, Pokémon GO will be supporting iOS 14 in its next update (0.187), which will be coming out soon. To continue playing Pokémon GO on your iOS device, we recommend not upgrading your device to iOS 14 until Pokémon GO version 0.187 is available to you.

— Niantic Support (@NianticHelp) September 15, 2020