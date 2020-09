『シカゴ』シリーズがHuluで一挙配信決定！

大人気ドラマ『シカゴ・ファイア』から始まり、スピンオフとなる『シカゴ P.D.』『シカゴ・メッド』の米NBCの大人気ドラマシリーズが、Huluにて一挙配信されることが決定した。

今年2月に、各作品が3シーズンずつ大規模に更新された『シカゴ』シリーズ。スリリングなアクションと濃厚な人間ドラマはもちろん、シリーズを越えて展開するクロスオーバーも醍醐味の一つ。そんなシリーズが一つの動画配信サービスで楽しめるのだ。

シカゴ消防局51分署に所属する消防士や救急隊員らの活躍を描く姿を描いた『シカゴ・ファイア』は、シーズン1から6<字・吹>が10月9日(金)より配信。

目的のためなら手段を選ばない悪徳警官ボイト率いる、シカゴ警察の特捜班の活躍を描く『シカゴ P.D.』は、シーズン1〜5<字・吹>が10月16日(金)より配信。

シカゴ医療センターの緊急外来を舞台に救命に携わる人々の活躍や葛藤を描く『シカゴ・メッド』は、シーズン1〜2<字・吹>が10月23日(金)から配信される。

さらに、『シカゴ』シリーズの製作総指揮ディック・ウルフが同じく製作総指揮を務め、犯罪捜査ドラマの金字塔とも言われる大人気犯罪捜査ドラマ『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』のシーズン17〜20を字幕版で、10月30日(金)から配信となる。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『シカゴ・ファイア』(c) 2017 OPEN 4 BUSINESS PRODUCTIONS LLC. All Rights Reserved./『シカゴ P.D.』(c) 2017 Universal Television LLC. All Rights Reserved./『シカゴ・メッド』(c) 2016 Universal Television LLC. All Rights Reserved.