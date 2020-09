任天堂とセガが90年代に繰り広げたゲーム機戦争を描くドキュメンタリー『Console Wars(原題)』が米CBS All Accessで2020年9月23日に配信される。

『Console Wars』はCBS All Accessの米国会員向けに配信され、2020 SXSW Film Festivalへも正式出品される。ドキュメンタリーは、「当時駆け出しのアーケード会社だったセガが寄せ合わせのチームで世界最大のゲーム会社、任天堂に挑んだ1990年へと視聴者を誘う」とのこと。

同ドキュメンタリーは、ジョナ・トゥリスとブレイク・J・ハリスがプロデューサーと監督を務める。ハリスは、ドキュメンタリーの原作となる2014年の書籍『Console Wars: Sega, Nintendo, and the Battle that Defined a Generation(原題)』の著者でもある。

プロデューサーにはエヴァン・ゴールドバーグ、セス・ローゲン、ジェームズ・ウィーバー、ジョッシュ・フェイゲン、イーライ・ブッシュらも名を連ねている。

本作は、Netflixの『ハイスコア: ゲーム黄金時代』に続く、ゲーム業界の歴史を辿る新たなドキュメンタリーとなる。今年配信された全6話の『ハイスコア: ゲーム黄金時代』は、より長いタイムスパンでビデオゲーム業界の歴史を追う内容となっていた。本作の評価を知るには、IGN JAPANの編集者が感想を語った動画をチェックしよう。

ハリスの書籍が映像化されるという噂は2014年から存在した。『キングコング: 髑髏島の巨神』のジョーダン・ヴォート=ロバーツが監督を務めるという噂も存在した。