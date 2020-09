このところテック業界で注目を集めているTeslaが、新たにスマートウォッチを開発しているのではないかとする観測が浮上しています。これに対し、同社で最高経営責任者(CEO)を務めるイーロン・マスク氏が公式に否定しました。

先日はたった一日で25%も株価が下落したTeslaですが、それでも9月14日(現地時間)の終値は、年明けから4倍以上高い価格です。電気自動車(EV)や自動運転車の開発企業として知られるTeslaは、イーロン・マスクCEOの歯に衣着せぬキャラクターも相まって、テック市場の中でもAppleと並んで未来を牽引する企業として注目を集めています。とりわけ最近は、脳内にチップを埋め込む次世代技術「ニューラリンク」の開発にも携わっていることが判明し、単なる自動車企業としての枠を超えた成長が期待されています。







ニューラリンクのチップには電極や血圧センサーが内蔵されており、健康データの管理が目的とされています。しかし、このニューラリンクが技術として確立し、市場に登場するには当分先でしょう。だとすれば、健康データを管理する前段階として、TeslaがApple Watchのようなスマートウォッチをリリースするのではないか、といった見方が出るのも不思議ではありません。ニュースサイトCleanTechnicaは、中国企業のHuamiとTeslaが協力し、消費者向けデバイスとしてスマートウォッチを近いうちに発表する可能性があると報じました。

しかし、これについてイーロン・マスクCEO自身が反応、CleanTechnicaのツイートに直接「あり得ない」とリプライし、報道を真っ向から否定しました。彼によれば、スマートウォッチやスマートフォンは「過去の技術(yesterday’s technology)」である一方、ニューラリンクは「未来の技術」であるとのことです。



Definitely not. Smartwatches & phones are yesterday’s technology, Neuralinks are the future.

— Elon Musk (@elonmusk) September 14, 2020