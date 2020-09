9月12〜13日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、『映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者』が初週土日動員21万2000人、興収2億6200万円をあげ、初登場1位を達成した。初日からの3日間では、動員23万4000人、興収2億8900万円を記録した。公開から2週連続で首位だった『事故物件 恐い間取り』は、週末土日動員15万4000人、興収2億500万円という高い数字を記録したものの、ワンランクダウンの2位に。累計では動員109万人、興収14億円を突破している。3位は公開6週目の『映画ドラえもん のび太の新恐竜』、4位は公開4週目を迎えた『糸』がそれぞれランクイン。『映画ドラえもん のび太の新恐竜』は累計動員236万人、興収28億円、『糸』は累計動員116万人、興収15億円を突破している。初登場組は、5位に水城せとなの人気コミックを大倉忠義、成田凌出演で実写化した『窮鼠はチーズの夢を見る』が、6位にローランド・エメリッヒ監督が、第二次世界大戦の中でも戦局を大きく左右するターニングポイントとなったミッドウェイ海戦を描いた『ミッドウェイ』が、7位に「BTS」のワールドスタジアムツアーに密着したドキュメンタリー『BREAK THE SILENCE: THE MOVIE』がランクインした。既存作品は、8位の『今日から俺は!!劇場版』が、公開から9週目で累計動員401万人、興収50億円を突破している。9月12日〜9月13日全国映画動員ランキングは、以下の通り。第1位:『映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者』第2位:『事故物件 恐い間取り』第3位:『映画ドラえもん のび太の新恐竜』第4位:『糸』第5位:『窮鼠はチーズの夢を見る』第6位:『ミッドウェイ』第7位:『BREAK THE SILENCE: THE MOVIE』第8位:『今日から俺は!!劇場版』第9位:『劇場版 Fate/stay night[Heaven’s Feel]III.spring song』第10位:『2分の1の魔法』