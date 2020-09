たったの10分で“簡単かわいい”が叶う♡急なお出かけ&寝坊したときにも使えるヘアアレ&メイクはこれだ◎

早起きをして、メイクとヘアセットに時間をかけて、完璧な状態でお出かけするのが理想。そうは言っても、ちょっと寝坊してしまった日や、疲れが溜まってメイクを手抜きしたい…なんて日もありますよね。そんな時でもやっぱりかわいく仕上げたい人におすすめの、簡単かわいいヘアメイクをご紹介します♡“簡単かわいい”のポイントは髪型!illustration by machi「準備する時間があと10分しかない!」というとき、時間配分はどうしていますか?ついメイクに時間をかけたくなりますが、実は髪型の方に時間をかけるのがおすすめです◎イメージは「フランスのファッションスナップ」。おしゃれなフランスの女の子を見ると、メイクはかなりシンプルなのに素敵に見えますよね。その理由は、ヘアスタイルが決まっているから。ヘアスタイルをしっかり決めて、リップとアイブロウ、アイラインだけで「今日の私はフレンチスタイル!」と開き直ってしまえば、かえって抜け感のあるおしゃれスタイルを発見できるかもしれませんよ♩ボブの人は寝癖がついて直すのに時間がかかってしまうこともあり、「10分では足りない!」ということもありえるやっかいな長さ。ボブの人は簡単でおしゃれに見える ヘアアレンジ 方法や、ヘアアクセサリーなどの技をたくさん持っておくと便利です!アイメイクのお役立ちアイテム♡illustration by machi今は毎日マスクを着用しているので、アイメイクに力を入れている人が多いはず。そんな重要なアイメイクを、 時短 でおしゃれを叶えてくれるアイテムをご紹介します♡Celvoke / インフィニトリー カラーCelovoke(セルボーク)の「インフィニトリー カラー」は、少し固めのクリームタイプのマルチカラー。メイクのどこの部分にも使えて便利な上におしゃれ顔になるカラーが展開されているので、思わずたくさん揃えたくなるおすすめアイテムなんです♩B IDOL / THE アイパレアイシャドウでおすすめなのは、B IDOL(ビーアイドル)の「THE アイパレ」。NMBアカリンこと吉田朱里さんがプロデュースしたアイシャドウパレットで、随所に「さすがはメイクオタク…!」と唸ってしまうこだわりがたっぷり詰まっています。THE アイパレの「本命のブラウン」は全色使ってもよし、また4色の中から2色だけを使ってもかわいく仕上がるので、1つ持っておくと本当に便利ですよ◎Love Linerアイラインは、Love Liner(ラブライナー)を使って引くのがおすすめ。今まで色んなアイライナーを使ってきましたが、使いやすくヨレにくく、メイク落としだけで色素沈着しにくいという、バランスが良いアイライナーがラブライナーでした。カラーバリエーションも豊富なので、その時の気分を楽しめるのも◎アイラインを引いておくだけでメイクに締まりが出るので、急いでいる時もアイラインだけは入れるのがおすすめです!時短でもかわいく♡illustration by machi急いで支度をしなければいけないときも、これらのポイントを押さえれば時短で“簡単かわいい”を叶えることができます。今回ご紹介したヘアアレンジやコスメを参考にしてみてくださいね♡