¼Â¤Ï½ÅÏ«Æ¯Ž¢¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯Ž£Èè¤ì¤ò³Ú¤Ë¤¹¤ë¥³¥Ä
Æ°¤«¤Ê¤¤¤Çºî¶È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡Ö¤³¤ê¡×¤È¡ÖÄË¤ß¡×¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§kuro3¡¿PIXTA¡Ë
ÆùÂÎÏ«Æ¯¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ¤ò¹ó»È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡¢¤Ò¤É¤¤¸ª¤³¤ê¤ä¹øÄË¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥«¡¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¼Â¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¤¤Çºî¶È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ìÈÖ¤Î½ÅÏ«Æ¯¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ø¸ª¡¦¼ó¡¦¹ø¡¦Æ¬¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥«¡¼¤ÎÄË¤ßÁ´Éô¤È¤ì¤ë°å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ëºÇ¶¯¥á¥½¥Ã¥É¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¸½Ìò¤Î°å»Õ¤Ç¤¢¤ë±óÆ£·ò»Ê»á¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸»ÑÀª¤Ç15¡Á30Ê¬¤â¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·ì¹Ô¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤¦¤¨¤Ë¶ÚÆù¤â¤«¤¿¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¡Ö¤³¤ê¡×¤È¡ÖÄË¤ß¡×¤ÎºÇÂç¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢»Å»öÃæ¤Ç¤â¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤È¤Ç¤¤ë¡Ö3¤Ä¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÚÆù¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤«¤¿¤Þ¤ë
¡Ö¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æºî¶È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÆùÂÎÏ«Æ¯¤è¤ê¤âÈæ³ÓÅª¥é¥¯¤Ç·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤À¡¢¤È»×¤ï¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤¤Çºî¶È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ìÈÖ¤Î½ÅÏ«Æ¯¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ÚÆù¤â¡¢¡ÖÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤³¤½Ä´»Ò¤¬¤¤¤¤¡×¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¬ÅÙ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¶ÚÆù¤Ï¡¢¥Ý¥ó¥×¤Î¤è¤¦¤Ë·ì±Õ¤ò½Ð¤·Æþ¤ì¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢·ì±Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ÚÆù¤Ë¤Ï±ÉÍÜ¤ä»ÀÁÇ¤¬±¿¤Ð¤ì¤ë¡£¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢¶ÚÆù¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÈè¤ìÊª¼Á¡Ê¥ê¥ó»À¤äÆý»À¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¡Ë¡×¤ò²¡¤·Î®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¶ÚÆù¤Ï¸µµ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¡ÖÆ±¤¸»ÑÀª¤Ç¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤ª¤è¤½Æ°Êª¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸»ÑÀª¤Ç¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶ÚÆù¤ÏÆ°¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢·ì±Õ¤òÎ®¤¹¥Ý¥ó¥×¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤¶ÚÆù¤Ï¡¢¤À¤ó¤À¤ó¸Ç¤¯¤³¤ï¤Ð¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢·ì´É¤ò°µÇ÷¤·¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¡¢·ì¹Ô¤Ï°¤¯¤Ê¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¶ÚÆù¤ËÉ¬Í×¤Ê»ÀÁÇ¤ä±ÉÍÜ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë°¤¤¤³¤È¤Ë¡¢·ì±Õ¤¬²¡¤·Î®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡ÖÈè¤ìÊª¼Á¡×¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÈè¤ìÊª¼Á¡×¤¬¤¿¤Þ¤ë¤ÈºÇ½é¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤¬ÈèÏ«´¶¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡Ö¤³¤ê¡×¤ä¡ÖÄË¤ß¡×¤Ê¤É¤ÎÉÔ²÷´¶¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬¡¢¸ª¤Çµ¯¤¤ì¤Ð¸ª¤³¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼ó¤Çµ¯¤¤ì¤Ð¼ó¤³¤ê¡¦¼óÄË¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇØ¶Ú¤ä¤ª¿¬¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¹üÈ×¤Þ¤ï¤ê¤Î¶ÚÆù¤Çµ¯¤¤ë¤È¡¢¹øÄË¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¡ÖÄË¤ß¡×¤Ï¡¢¥±¥¬¤ÎÄË¤ß¤È¤Ï°ã¤¤¡Ö¤À¤ë¤µ¡×¤ò¤È¤â¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë°¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Ï¡¢ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤ÈÈ¿¼ÍÅª¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶ÚÆùÄË¡Ê¡á¤³¤ê¡¢ÄË¤ß¡Ë¤ò´¶¤¸¤¿¶ÚÆù¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë·ì´É¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤Æ¡¢·ì¹Ô¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÉé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¡×¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸»ÑÀª¤òÂ³¤±¤Æ¶ÚÆù¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡¢»ä¤Ï¡ÖÉÔÆ°²½¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖÉÔÆ°²½¡×¤¬¡Ö¤³¤ê¡×¤È¡ÖÄË¤ß¡×¤ÎºÇÂç¤Î¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸ª¤³¤ê¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë·àÅª¤Ç¡¢¤Ä¤é¤¤¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¡Ö¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¡×¤ä¡Ö¿²°ã¤¨¡×¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤â¡¢¼Â¤ÏÆ±¤¸¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÈÉÔÆ°²½¡É¤òËÉ¤°¡Ö3¤Ä¤Î½¬´·¡×
¡Ö¤³¤ê¡×¤ä¡ÖÄË¤ß¡×¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»ÑÀª¤¬¤¤¤¤¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÇÇØ¤Ï¸ª¤³¤ê¤ò¤Ò¤É¤¯¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ºÁ¹ü¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤À¤é¤Ã¤È¤·¤¿ºÂ¤êÊý¤Ï¹ø¤Ë°±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤»ÑÀª¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸»ÑÀª¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖÉÔÆ°²½¡×¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£¶ÚÆù¤¬¤«¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ÑÀª¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏÄê´üÅª¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤Æ°¤«¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¯¤È¸ª¤³¤ê¤ä¹øÄË¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢30Ê¬´Ö¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ï¡¢15¡Á30Ê¬¡ÖÉÔÆ°²½¡×¤¹¤ë¤È¡¢ÀÅÌ®¤Î·ìÎ®ÎÌ¤¬15¡Á20¡ó¸º¾¯¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
30Ê¬´Ö¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤òÂ³¤±¤¿¤é¡¢¤â¤¦¡ÖÉÔÆ°²½¡×¤Ë¤è¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÀ³²¤¬À¸¤¸¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢15Ê¬¤Ç¸ª¤¬¤³¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ºÇÄã¤Ç¤â30Ê¬¤Ë1²ó¤ÏÂÎ¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¤Þ¤º¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»Å»öÃæ¤ËÂç¡¹Åª¤Ë±¿Æ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡¢ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïºî¶ÈÃæ¤Ë°ì½Ö¤Ç¤Ç¤¤ë´ÊÃ±¤Ê¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤´ÊÃ±¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡ÈÆ°ºî¡É¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Àç¹üºÂ°Ì¤«¤éºÁ¹üºÂ°Ì¤ËºÂ¤êÄ¾¤¹
ºÇ½é¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÈºÂ¤êÄ¾¤¹¤³¤È¡É¤Ç¤¹¡£°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢15Ê¬¤Ë1²ó¡¢ºÂ¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤ËºÂ¤êÄ¾¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖÀç¹üºÂ°Ì¡×¤«¤é¡ÖºÁ¹üºÂ°Ì¡×¤ËºÂ¤êÄ¾¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
15Ê¬¤Ë1²ó¡¢¹üÈ×¤òÎ©¤Æ¤¿¡ÖºÁ¹üºÂ°Ì¡×¤Ë
Àç¹üºÂ°Ì¤È¤Ï¡¢¹üÈ×¤ò¸å¤í¤ËÅÝ¤·¤Æ¡¢¥À¥é¥Ã¤ÈºÂ¤Ã¤¿»ÑÀª¡£¹üÈ×¤ÎÀç¹ü¤È¤¤¤¦¹ü¡Ê¤ª¿¬¤Î¾å¤Î¤Û¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤òºÂÌÌ¤Ë¤Ä¤±¤¿ºÂ¤êÊý¤Ç¡¢°ìÈÌ¤Ë¡Ö¤À¤é¤·¤Ê¤¤ºÂ¤êÊý¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¥é¥¯¤ÊºÂ¤êÊý¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥é¥¯¤Ê¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼Â¤ÏÇØÃæ¡¦¹ø¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¡¢¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤³¤ÎºÂ¤êÊý¤Ç¤¹¡£
Ä¹»þ´Ö¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ï¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÀç¹üºÂ°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¡¢15Ê¬¤Ë1²ó¡¢¹üÈ×¤òÎ©¤Æ¤¿¡ÖºÁ¹üºÂ°Ì¡×¤ËÄ¾¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÁ¹üºÂ°Ì¤Ï¡¢¤ª¿¬¤Î²¼¡¢µÓ¤ÎÉÕ¤±º¬¤¢¤¿¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëºÁ¹ü¤òºÂÌÌ¤Ë¤Ä¤±¤ëºÂ¤êÊý¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¤Ë¡¢¶ÚÆù¤ò¶ÛÄ¥¤µ¤»¤Æ»ÑÀª¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹üÈ×¤Î¾å¤ËÇØ¹ü¤ò¤¤ì¤¤¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤Þ¤Þ¤¤¤¤»ÑÀª¤ò¤Ä¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎºÂ¤êÊý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¼«Á³¤ËÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹ø¤ä¸ª¤¬¾¯¤·¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÉáÃÊ¤«¤éºÁ¹üºÂ°Ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢15Ê¬¤´¤È¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤óÂÎ¤ò¥À¥é¥Ã¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é²þ¤á¤ÆºÁ¹üºÂ°Ì¤ÇºÂ¤êÄ¾¤¹¡¢¤È¤¤¤¦ºÂ¤êÄ¾¤·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÂ¤êÄ¾¤·¤ò¤¹¤ë¤Ë¤»¤è¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÉÑÈË¤ËÎ©¤Ã¤ÆÆ°¤¯»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¤¢¤´¤ò°ú¤¤¤Æ»ÑÀª¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
¤â¤¦1¤Ä¡¢»ÑÀª¤òÀµ¤¹¤¿¤á¤Ë¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¼ê·Ú¤Ê½¬´·¤¬¡¢¡Ö¤¢¤´°ú¤¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤â¡¢¤ä¤êÊý¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
¡¤Þ¤º¡¢¤¢¤´¤ò°ú¤¤Þ¤¹
¢ÊÒ¼ê¤ò·Ú¤¯°®¤Ã¤Æ¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤ò¤¢¤´¤ÎÀè¤Ë²¡¤·Åö¤Æ¤Þ¤¹
£¾¯¤·ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢10ÉÃ´Ö¤¢¤´¤ò²¡¤·¤Þ¤¹
¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¥í¥À¥ó¤Î¡Ö¹Í¤¨¤ë¿Í¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¡¢ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢¤¢¤´¤ò°ú¤¤¤Æ¹Ô¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¤¢¤´¤ò²¡¤·¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¢¤´¤Ï°ú¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤ÈÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¡¢¹üÈ×¤¬Î©¤Ä¤Î¤â¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¢¤´¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë»ÑÀª¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²¡¤µ¤ì¤¿¤¢¤´¤Ï¤½¤ÎÎÏ¤ò²¡¤·ÊÖ¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¤Ë¡¢¼ó¤Î¶ÚÆù¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÚÆù¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±·ìÎ®¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ê¡×¤ä¡ÖÄË¤ß¡×¤Î²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Ä¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÂ¤êÄ¾¤·¡×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢»Å»öÃæ¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë½¬´·¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÉÔÆ°²½¡×¤·¤¿¶ÚÆù¤òÆ°¤«¤½¤¦
£¸ª¹Ã¹ü¤ò´ó¤»¤Æ¶»¤òÄ¥¤ë
»ä¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¡Ö¸ª¹Ã¹ü¤Ï¤¬¤·¡×¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÏºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ°¤¤¬Âç¤¤¤¤Ö¤ó¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»Å»öÃæ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¡Ö¸ª¹Ã¹ü¤Ï¤¬¤·¡×¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤È¤¤É¤¸ª¹Ã¹ü¤òÆ°¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ä¤êÊý¤Ï´ÊÃ±¡£¸ª¹Ã¹ü¤ò¥®¥å¥Ã¤È´ó¤»¤Æ¡¢¶»¤òÄ¥¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸ª¹Ã¹ü¤Ï¤¬¤·¡×¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â¡ÖÉÔÆ°²½¡×¤·¤¿¶ÚÆù¤Ï¤«¤Ê¤êÆ°¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸ª¹Ã¹ü¤ò´ó¤»¤ë¤È¡¢¼«Á³¤ËÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÂ¤êÄ¾¤·¡×¡Ö¤¢¤´°ú¤¡×¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¸ª¹Ã¹ü¤ò´ó¤»¤ë¤Î¤â»ÑÀª¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥¿¥¤¥Þ¡¼¤Ê¤É¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ä¹»þ´Ö¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤È¤¡¢»Å»öÃæ¤Ë°ì½Ö¤Ç¤Ç¤¤ë¡Ö¤³¤ê¡×¡ÖÄË¤ß¡×Í½ËÉ¤Î½¬´·¤È¤·¤Æ¡¢»Å»öÃæ¤Ë¤³¤Î¡Ö3¤Ä¤Î½¬´·¡×¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤¦¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£