マット・ボマー出演のDCドラマ『Doom Patrol』がシーズン更新！

スタイリッシュな犯罪ドラマ『ホワイトカラー』に主演して大ブレイクを果たしたマット・ボマーが出演するDCドラマ『Doom Patrol(原題)』が、シーズン3へ更新された。米TV Lineが報じている。

『Doom Patrol』は当初、DCコミックスが立ち上げた配信サービスDC Universeで配信されたが、9月12日(土)にオンラインイベント「DCファンドーム(DC FanDome)」で、シーズン3は米HBO Maxでの独占配信になることが発表された。

You didn't think we'd leave you hanging, did you? September 12, 2020