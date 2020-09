『NCIS：LA』ゲストキャラクターが、シーズン12よりレギュラーに昇格！

大人気犯罪捜査ドラマ『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』のシーズン11にゲストとして登場したキャラクターが、シーズン12よりレギュラーへ昇格することが発表された。米Deadlineが報じている。

シーズン12よりレギュラーの仲間入りを果たすことになったのは、シーズン11第17話「Watch Over Me(原題)」で初登場したFBI捜査官デヴィン・ラウントリー役を演じるケイレブ・キャスティル。

