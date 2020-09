新型コロナウイルスの感染拡大防止として、公共交通機関を利用する際のマスク着用を今年4月から義務化していたニューヨーク州。ところが、中には着用を拒否する通勤者や、途中で外してしまう乗客が後を絶えなかったよう…。そこで、市民が安全に公共交通機関を利用できるよう、新たなルールを適用することに。

MTA(メトロポリタン・トランスポーテーション・オーソリティ)が新たに発表したのは、公共交通機関を利用する際にマスクを着けていないことが確認された乗客に、50ドル(約5300円)の罰金を課すというルール。

Most New Yorkers are looking out for one another-about 90% of our riders have been wearing masks. But some are still holding out, and they're putting others at risk. Starting Monday, customers who refuse to wear a mask could receive a $50 fine.