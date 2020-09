View this post on Instagram

みなさん‼️ 「THE MUSIC DAY」にて披露した 🌈NiziUのテレビ初 「Make you happy」のパフォーマンスはいかがでしたか⁉️✨  これからもたくさんの方々に 笑顔や幸せを届けられるように頑張りますので、NiziUの応援を、宜しくお願い致します💓  #MUSICDAY #NiziU #Makeyouhappy #WithU