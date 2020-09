『スーパーナチュラル』撮影終了！キャストたちが感謝と別れを伝える

米CWの大人気超常現象ドラマ『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』のファイナルとなるシーズン15の撮影が終了し、キャストたちがコメントをした。

新型コロナウイルス(COVID‐19)の感染拡大の影響により、3月に中断された『スーパーナチュラル』シーズン15の撮影が再開され、ついに9月10日(木)にすべての撮影が終了した。これを受け、キャストやクリエイターが感極まった思いをSNSに投稿。

■ディーン・ウィンチェスター役 ジェンセン・アクレス

「今朝6時に起きた。アラームが強い音で鳴り、今日は15年にわたる旅の最終日だ。僕の人生を永遠に変える旅だった。この旅路で一緒に仕事をした人たちや、見守ってサポートしてくれた人たち...。きっと、君たちへの僕の大きな感謝は理解できないだろう。"ありがとう"なんかじゃ足りない。言葉がないよ。僕が永遠に忘れないだろう想い出に本当に感謝している。なんて旅で、なんていう体験だったんだ。『スーパーナチュラル』のファミリーは永遠だし、最後の日にいくつか撮影がある。今日も含めてね...。また後で投稿するよ。『スーパーナチュラル』のスタイルでね。僕たちはド田舎にいてネットが使えないからさ。わかるよね。期待してて」



■サム・ウィンチェスター役 ジャレッド・パダレッキ

「さて、いよいよだ...。『スーパーナチュラル』の最終日に向かいながら、これを書いているよ。サム・ウィンチェスターを演じる最後の日だ。間違いなく僕の頭はクラクラしていて気持ちはマックスになってるけど、まだ少し時間が残っている。信じられないほどの愛とサポートに感謝しているし、最後の時間に向かいつつある。もうすぐ現場に着くから、今のところは仕事をしないとね」と、撮影に向かう途中でInstagramにアップした。



カスティエル役のミシャ・コリンズはクリエイターを務めるエリック・クリプキのツイートを添付し、「ありがとう、『スーパーナチュラル』。僕の人生を大きな形で変え、世界をより良い場所に変えてくれた。闘い続けよう」とツイート。



そのクリプキのツイートには、「これは、最初に撮影した『スーパーナチュラル』のシーンだ。今日が最後になる。言葉にできないほど、君たちのことが大好きだし感謝している。だけど、そう言うのは終わったときだけだ。キム・マナーズ(安らかに眠ってください)の言葉を借りればね」と綴られ、シリーズで監督・製作総指揮を務めた故マナーズの言葉で感謝を示した。



シーズン1から毎シーズンコンスタントに出演していたボビー役のジム・ビーヴァーは、「ついにやって来た。15年間、私の故郷だった『スーパーナチュラル』の撮影最終日だ。最後の仕事に取り掛かる準備をしているところだ。感慨深い。すごくディープだ。みんなのことが大好きだよ。よし、最後に一発カマしてこよう」と、最終日に意気込みをツイート。

So it's here. Last day of principal photography on Supernatural, my home for 15 years. Getting ready to go to work on it for the final time. Deep feelings. Very deep. I love these people. Okay. Let's go kick it in the ass one last time. September 10, 2020