【今週スタートの海外ドラマ】あの名作のリブート版や誕生秘話が綴られる新作ドラマが登場

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(9月14日〜)は、往年の人気ドラマをロバート・ダウニーJr.と米HBOでリブートした『ペリー・メイスン』や、名作映画で強烈なインパクトを残したキャラクターの誕生秘話を描くサスペンススリラーの新作ドラマ他、『ゲーム・オブ・スローンズ』『ビッグバン★セオリー』のキャストらが出演する刑事ドラマの新シーズンなどが登場。見逃しなく!

9月14日(月)から9月20日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

9月14日(月)

■『ポロス〜古代インド英雄伝〜』シーズン4(Hulu)

総製作費約81憶円、気高き王ポロスの知られざる英雄伝の最新シーズン。ついに国王となったポロスが、インドに上陸した宿敵アレクサンドロスと熾烈な攻防を繰り広げる。アレクサンドロスの戦略と、インド内部での裏切りにより窮地に立たされるポロスはどのように国を守るのか―。

9月16日(水)

■『クリミナル:イギリス編』シーズン2(Netflix)

閉ざされた取調室を舞台に、警官と容疑者の間で心理戦が繰り広げられる。新シーズンでは『ゲーム・オブ・スローンズ』のキット・ハリントンや『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』のクナル・ネイヤーが出演。





■『Baby/ベイビー』ファイナルシーズン(Netflix)

実話に着想を得た衝撃シリーズのファイナルとなるシーズン3が登場。警察の捜査が迫り、秘密がほころび始める。ウワサが広まっていく中、キアラ、ルド、ダミアーノは追い詰められ、家族とのあつれきに苦悩する。

9月18日(金)

■『ペリー・メイスン』(スターチャンネルEX)

往年の人気ドラマ『弁護士ペリー・メイスン』を、『アイアンマン』のロバート・ダウニーJr.とHBOが新しいキャラクター像で一新。オリジナルでは描かれることのなかったペリー・メイスンの知られざる過去を描く。主演は『ジ・アメリカンズ』のマシュー・リス。※10月18日(日)まで第1話無料配信





■『ラチェッド』(Netflix)

アカデミー賞受賞の名作映画『カッコーの巣の上で』で強烈なインパクトを残した精神科病院の看護師長ラチェッドの誕生に迫るサスペンススリラー。本性を隠しきれない彼女は、メンタルヘルス医療制度やその内情に精通するにつれて、上品な外見に反して長い間くすぶっていた心の闇を増幅させていき、いつしか彼女の中で育った怪物が次第に姿を現し始める―。





■『Long Way Up』(Apple TV+)

ユアン・マクレガー(『スター・ウォーズ』)が長年の友人であるチャーリー・ブアマンとともに100日間で1万3000マイル(約2万900km)を走破するドキュメンタリー番組。転んだり迷ったり停電に見舞われたりといったハプニングに遭いながらも、行く先々で様々な人や動物、自然と触れ合っていく。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ポロス〜古代インド英雄伝〜』シーズン4 (C) One Life Studios Pvt. Ltd./Netflix『Baby/ベイビー』シーズン3/『クリミナル:イギリス編』シーズン2/『ラチェッド』/『Long Way Up』/『ペリー・メイスン』(C) 2020 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc. All Rights Reserved.