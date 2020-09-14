Áð¤Ê¤®¹ä¡¢¡Ö¸¶¿§Èþ½÷¿Þ´Õ¡×¤Ë¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¡ÉÆäº»¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì
¡¡±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¤Ç¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Æäº»¡Ê¤Ê¤®¤µ¡Ë¤ò±é¤¸¤ëÁð¤Ê¤®¹ä¤¬¡¢9·î24ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©Ê¸½Õ¤Î¿Íµ¤¥°¥é¥Ó¥¢¡Ö¸¶¿§Èþ½÷¿Þ´Õ¡×¤ËÆäº»¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡ÙSPECIAL CINEMA BOOK¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÆäº»¤È¡¢¿Æ¤«¤é°¦¤òÃí¤¬¤ì¤ºÀ¸¤¤Æ¤¤¿¾¯½÷¡¦°ì²Ì¡ÊÉþÉô¼ùºé¡Ë¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÈÀÚ¤Ê¤¯¤âÈþ¤·¤¤¸½Âå¤Î°¦¤Î·Á¡É¤òÉÁ¤¯¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£´ÆÆÄ¤ÈµÓËÜ¤ò¡¢Netflix¥É¥é¥Þ¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¤ÎÆâÅÄ±Ñ¼£¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡¡Æäº»¤Ï¸Î¶¿¤Î¹Åç¤òÎ¥¤ì¤ÆÅìµþ¡¦¿·½É¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ï¡¼¥Õ¥·¥ç¡¼¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ËÀ¸¤¤ë¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÍÜ°éÈñ¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¡¢°é»ùÊü´þ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷¡¦°ì²Ì¤òÍÂ¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Êì¤«¤é°¦¤òÃí¤¬¤ì¤º¡¢¸ÉÆÈ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿°ì²Ì¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤ëÆäº»¤Ï¡¢ÊìÀ¤ò½ã²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÂº¤¤·èÃÇ¤ò¤¯¤À¤¹¡£
¡¡½µ´©Ê¸½Õ¤Î´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¡Ö¸¶¿§Èþ½÷¿Þ´Õ¡×¤Ë¡¢Áð¤Ê¤®¤Ï¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Æäº»¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¼Ì¿¿²È¡¦渞ÃéÇ·»á¤¬¼Ì¤·½Ð¤¹±Ç²è¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Æäº»¤Ï¡¢»þ¤Ë¤Ï½÷Í¥¤é¤·¤¯¡¢»þ¤Ë¤Ï¾®°Ëâ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»þ¤Ë¤Ï½À¤é¤«¤Ê¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ê¤É¡¢¥É¥¤Ã¤È¤¹¤ëÈþ¤·¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç½µ´©Ê¸½Õ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¥¥ã¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡Ö¸¶¿§ÈþÃË¿Þ´Õ¡×¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¿·¿Í½÷Í¥¡ÈÆäº»¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¸¶¿§Èþ½÷¿Þ´Õ¡×¤È¤·¤Æ¤Î·ÇºÜ¤ò·èÃÇ¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æ±»ï¤¬1989Ç¯6·î¤Ë¡Ö¸¶¿§Èþ½÷¿Þ´Õ¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢32Ç¯´Ö¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±»ï´¬Ëö¤Î¿Íµ¤¥°¥é¥Ó¥¢¡ÖÃË¤Î¾ÓÁü¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Áð¤Ê¤®¹ä¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¥ó¤«¤é¥ª¥Õ¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ËÌ©Ãå¡£ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤ò³Ú¤·¤à°ìÊý¡¢¹ç´Ö¤Ë¸«¤»¤ë¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¡¢¤½¤·¤Æ°¦¸¤¡¦¥¯¥ë¥ß¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÉ½¾ð¤¬Â¸Ê¬¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¶â»ÒÃ£¿Î»á¤¬Ì³¤á¡¢ËÜºî¤Ø¤ÎÌòºî¤ê¤ä¶¦±é¼Ô¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢É½¸½¼Ô¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇ´é¤òÄ¾·â¡£Áð¤Ê¤®¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¤Ï9·î25Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£Áð¤Ê¤®¹ä¤¬¡Ö¸½¿¦Èþ½÷¿Þ´Õ¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½µ´©Ê¸½Õ¤Ï9·î24ÆüÈ¯Çä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡ÙSPECIAL CINEMA BOOK¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÆäº»¤È¡¢¿Æ¤«¤é°¦¤òÃí¤¬¤ì¤ºÀ¸¤¤Æ¤¤¿¾¯½÷¡¦°ì²Ì¡ÊÉþÉô¼ùºé¡Ë¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÈÀÚ¤Ê¤¯¤âÈþ¤·¤¤¸½Âå¤Î°¦¤Î·Á¡É¤òÉÁ¤¯¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£´ÆÆÄ¤ÈµÓËÜ¤ò¡¢Netflix¥É¥é¥Þ¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¤ÎÆâÅÄ±Ñ¼£¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡¡Æäº»¤Ï¸Î¶¿¤Î¹Åç¤òÎ¥¤ì¤ÆÅìµþ¡¦¿·½É¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ï¡¼¥Õ¥·¥ç¡¼¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ËÀ¸¤¤ë¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÍÜ°éÈñ¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¡¢°é»ùÊü´þ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷¡¦°ì²Ì¤òÍÂ¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Êì¤«¤é°¦¤òÃí¤¬¤ì¤º¡¢¸ÉÆÈ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿°ì²Ì¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤ëÆäº»¤Ï¡¢ÊìÀ¤ò½ã²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÂº¤¤·èÃÇ¤ò¤¯¤À¤¹¡£
¡¡½µ´©Ê¸½Õ¤Î´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¡Ö¸¶¿§Èþ½÷¿Þ´Õ¡×¤Ë¡¢Áð¤Ê¤®¤Ï¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Æäº»¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¼Ì¿¿²È¡¦渞ÃéÇ·»á¤¬¼Ì¤·½Ð¤¹±Ç²è¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Æäº»¤Ï¡¢»þ¤Ë¤Ï½÷Í¥¤é¤·¤¯¡¢»þ¤Ë¤Ï¾®°Ëâ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»þ¤Ë¤Ï½À¤é¤«¤Ê¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ê¤É¡¢¥É¥¤Ã¤È¤¹¤ëÈþ¤·¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç½µ´©Ê¸½Õ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¥¥ã¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡Ö¸¶¿§ÈþÃË¿Þ´Õ¡×¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¿·¿Í½÷Í¥¡ÈÆäº»¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¸¶¿§Èþ½÷¿Þ´Õ¡×¤È¤·¤Æ¤Î·ÇºÜ¤ò·èÃÇ¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æ±»ï¤¬1989Ç¯6·î¤Ë¡Ö¸¶¿§Èþ½÷¿Þ´Õ¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢32Ç¯´Ö¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±»ï´¬Ëö¤Î¿Íµ¤¥°¥é¥Ó¥¢¡ÖÃË¤Î¾ÓÁü¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Áð¤Ê¤®¹ä¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¥ó¤«¤é¥ª¥Õ¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ËÌ©Ãå¡£ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤ò³Ú¤·¤à°ìÊý¡¢¹ç´Ö¤Ë¸«¤»¤ë¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¡¢¤½¤·¤Æ°¦¸¤¡¦¥¯¥ë¥ß¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÉ½¾ð¤¬Â¸Ê¬¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¶â»ÒÃ£¿Î»á¤¬Ì³¤á¡¢ËÜºî¤Ø¤ÎÌòºî¤ê¤ä¶¦±é¼Ô¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢É½¸½¼Ô¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇ´é¤òÄ¾·â¡£Áð¤Ê¤®¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¤Ï9·î25Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£Áð¤Ê¤®¹ä¤¬¡Ö¸½¿¦Èþ½÷¿Þ´Õ¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½µ´©Ê¸½Õ¤Ï9·î24ÆüÈ¯Çä¡£