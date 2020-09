◆Snow Manが迫力パフォーマンス

【モデルプレス=2020/09/14】Snow Manが主演を務める映画『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』(12月4日公開)の特報映像が初解禁された。ジャニー喜多川氏が企画・構成・総合演出を務め、2006年より多くの方から愛され続けてきた『滝沢歌舞伎』。2019年に『滝沢歌舞伎ZERO』として演出・滝沢秀明氏、主演・Snow Manで新たなステップを登った舞台が、2020年は『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』として誕生する。このほど30秒の特報映像が完成し、上映映画館ほかで9月18日から上映される予定。一番最初に提示する特報映像を、30秒という短い時間でどう伝えていくか、滝沢監督と話し合いのもと、制作された。『滝沢歌舞伎ZERO』の人気演目でもある腹筋太鼓、アクション、ダンスなど、Snow Manの驚異の身体性を存分に示した場面を、テンポよく繋ぎながらメンバー個々人の魅力あふれるショット、迫力のパフォーマンスなどが臨場感たっぷりに映し出される。また、今回の特筆すべき点として、通常舞台を観る客の目線だけではなく、舞台後方からカメラを設置し、演者の目線を感じさせる撮影も明らかにされたこと。Snow Manが舞台に立ちながら、どんな風景をみているのか、同作が単純に舞台を映像化しただけではない、ファンがかつて見たことのない景色が展開される。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】