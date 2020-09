2021年1月9日に「KING OF PRISM」シリーズが5周年を迎えることを記念し、劇場アニメシリーズの全作品を網羅したブルーレイ「KING OF PRISM ALL SERIES Blu-ray Disc “Dream Goes On!”」 と、100曲以上のキャラクターソングを収録したベストアルバム「KING OF PRISM BEST ALBUM “Music Goes On!”」のリリースが決定した。

ブルーレイ「KING OF PRISM ALL SERIES Blu-ray Disc “Dream Goes On!”」には、2016年公開の「KING OF PRISM by PrettyRhythm」と、17年の「KING OF PRISM PRIDE the HERO」のほか、19年に連続公開された「KING OF PRISM Shiny Seven Stars」全4章をパッケージ版初収録。本編映像約410分をディスク1枚にまとめた。

ベストアルバム「KING OF PRISM BEST ALBUM “Music Goes On!”」には、シリーズキャラクターが歌ってきた劇中歌やゲーム挿入歌、未収録音源「“H”EART of “K”ING!!」「Want To Touch」など全100曲以上の楽曲をディスク8枚組で収録する。また、2枚組の特典ディスクでは、今年2月2日に開催されたシリーズ最大規模のライブイベント「KING OF PRISM Shiny Seven Stars!」のライブ音源(全曲)を、当日の臨場感を重視した再編集版“臨場感サウンド MIX”バージョンで楽しめる。

どちらも価格は1万6500円(税抜き)で、21年1月8日に同時発売。ジャケットイラストは、キャラクター原案を務めた松浦麻衣による描き下ろしとなる。

「KING OF PRISM」シリーズは、13年に放送された「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフ作品として誕生し、16年1月9日に封切られた「KING OF PRISM by PrettyRhythm」が始まり。一条シン(CV:寺島惇太)をはじめとする個性豊かな少年たちが、フィギュアスケートに歌やダンスなどを取り入れた「プリズムショー」で、女性を最もときめかせる「プリズムスタァ」を目指して奮闘する姿を描く。