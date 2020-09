01

V-NECK

フレンチスリーブ+鋭角なVラインで甘辛く

02

DRAPE

優雅なネックラインをクリーンな白があと押し

03

SQUARE SILHOUETTE

体をきゃしゃに見せる縦落ちのボックス型シルエット

04

LACE

ざっくり編みのレースでナチュラルな甘さを

05

FRONT-BACK DIFFERENCE

サイドも映えてヒップも隠れる前後差

06

PLEATED

すその細かいヒダでほどよい甘さと奥行きを

07

CAP SLEEVE

シンプルな白が見違える丸みのあるそで口

08

POWER SHOULDER

デニムを理由にボリューム&フリルショルダー

09

TIERED

デニムに躍動感を与えるエアリーなティアード

10

RUFFLE

透け感がデコラティブな装飾の重さを抜く

11

HALF SLEEVE

変化をつけた素材でベーシックを更新

12

SKIPPER

シャツとTシャツ・いいとこ取りのTブラウス

13

LOOSE-BODIED

曲線と余白を操りTシャツをアップデート

14

THREE-QUARTER SLEEVE

リラクシーでも抜きすぎないシルエットの妙

15

PUFF SLEEVE

鎖骨見せの一手でガーリーからレディライクへ

16

HIGH NECK

フリルやシャーリングを細かく配した繊細な甘さ

単純なワンツーのパターンの1つ「白とデニム」。チープにならず、気どらずともさまになる。デニムパンツを飾る、今が主役の白トップスでブラッシュアップ。Vネックブラウス 14,000円+税/ルーニィ デニムパンツ 3,990円+税/UNIQLO バッグ 27,000円+税/ジャンニ キアリーニ(ジャンニ・キアリーニ 表参道店) 胸元の浅いVラインとフレンチスリーブで、品のよい肌見せバランスを実現。甘さの増すややフレアなシルエットも、胸元のVラインで辛さが加わり、目線が引き上がると同時に、すっきりした上半身を演出。ノースリーブTシャツ 15,000円+税/RIM.ARK (バロックジャパンリミテッド) デニムパンツ 23,000円+税/アッパーハイツ(ゲストリスト) サングラス 24,300円+税/レイバン(ルックスオティカジャパン カスタマーサービス) バッグ 7,900円+税/RANDA 顔まわりを華やかにするエレガントなドレープ。無骨なデニムと合わせればドレス感もおおげさにならず、適度にカジュアル。Tシャツ 40,000円+税/ヴィンス(Vince 表参道店) デニムパンツ 12,800円+税/ローラス(ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム) ピアス 8,500円+税/Lpuis AJM(キャセリーニ) スクエアなシルエットと落ちた肩で、辛口フォルムに女らしさをMIX。切れ味のよいVネックから肌感をアピールして、シンプルでも高揚感のあるデニムスタイルを確立。レースブラウス 31,000円+税/ヴェニット(ハルミ ショールーム) デニムパンツ 9,900円+税/SOMETHING(エドウイン・カスタマーサービス) バッグ 39,000円+税/VASIC(ヴァジックジャパン) クラフト感のある目の粗いレース。バルーンそでの丸いふくらみもフェミニンなムードに貢献。重みのある生地はデニムの質感とリンクし、相反するテイストなのになじむ。バックロングノースリーブブラウス 21,000円+税/nagonstans デニムパンツ 12,800円+税/ローラス(ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム) 頭に巻いたスカーフ 48,000円+税/SWASH LONDON(UTS PR) 細身デニムをはくときに合わせたい前後差のあるすそ。リーンなシルエットを強化するノースリーブに、首元はクルーネックで品よく。ノースリーブシャツ 9,990円+税/プラステ デニムパンツ 18,000円+税/ANGIE バッグ 12,000円+税/anisotea(キャセリーニ) ウエストから下が細めプリーツのノースリーブは、間のびしがちな白に立体感をON。ゆったりしたAラインも女性らしさを引き出すポイントに。潔い腕出しですっきりさせれば、構築的な甘さはデコラティブに見えず、印象に残るのにさらりとした雰囲気。Tシャツ 12,000円+税/nanouniverse(ナノ・ユニバース カスタマーサービス) デニムパンツ 8,100円+税/ミラ オーウェン ピアス 9,000円+税/ニナ・エ・ジュール(メゾン イエナ) バッグ 20,000円+税/ダブルスタンダードクロージング(フィルム) ふつうの白トップスをシンプル以上に仕立てるそでの湾曲。首のつまったネックラインも、整然とした白に同調したきちんと感を加味。フリルトップス 11,000円+税/ソブ(フィルム) デニムパンツ 15,800円+税/メゾンスペシャル(メゾン スペシャル) ピアス 32,000円+税/ココシュニック バッグ 33,000円+税/VASIC(ヴァジックジャパン) 肩の張ったパワーショルダーがハードになりすぎないのは、洗練された白だから。肩以外はタイトなのでメリハリもあり、デニムとのワンツーも華やかに。ノースリーブブラウス 8,100円+税/ミラ オーウェン デニムパンツ 20,800円+税/ホリデイ ラフィアトートバッグ 13,000円+税/メイド イン マダ(ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム) 波打つようなギャザーが連続するティアードトップスは、輪郭をぼかす白で浮遊感のあるシルエットに。長めの丈で存在感はあるのに、薄手素材とゆれるすそで軽やかな見た目へ移行。ボリュームスリーブブラウス 18,000円+税/ダブルスタンダードクロージング(フィルム) デニムパンツ 64,000円+税/シーナ(コロネット) パールピアス 16,800円+税/セシル・エ・ジャンヌ バッグ 23,000円+税/マルコ マージ(エリオポール代官山) 肩のラッフルやすそのフレア&プリーツなど、大胆な装飾を軽やかに見せる薄手の素材感。ブリーチデニムとの真逆性も存在感を高める理由。五分そで白Tシャツ 7,200円+税/Lily Brown デニムパンツ 16,000円+税/モナーム(カイタックインターナショナル) ストローハット 5,500円+税/バリ ワークテイスト(THIRD MAGAZINE) シャーリング加工で抑揚を出したそでと、フラットな質感の生地の身ごろをドッキング。白Tもさりげなく、部分的に特徴をほどこすことで、デニムとのシンプルな合わせに特別感を。ブラウス 7,900円+税/ROSE BUD(ROSE BUD 新宿店) デニムパンツ 13,000円+税/SOMETHING(エドウイン・カスタマーサービス) バッグ 37,000円+税/VASIC(ヴァジックジャパン) とろみのある縦落ち素材。Tシャツのラフなムードもそなえる新定番。抜けのある深めのVネックと、折り返しがマニッシュなそで口のデザインでシャープな印象もMIX。Tシャツ 15,000円+税/アルアバイル デニムパンツ 16,000円+税/N.O.R.C by the Iine(N.O.R.C) かごバッグ 19,000円+税/ジャミレイ(ジー) ボディラインを拾わないゆるっとしたサイジングと、首元のカッティングがTシャツのカジュアル度をセーブ。きゃしゃな腕を想像させるなだらかなショルダーラインは、粗削りなデニムにさりげなく女性らしさを添える。七分そでブラウス 6,900円+税/CLEAR IMPRESSION デニムパンツ 12,800円+税/ローラス(ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム) ブラウンレザートリミングバッグ 34,000円+税/リエンピーレ(メゾン イエナ) しっとりと、なめらかな生地はリラックスした形をエレガントに誘導。アクセサリーのような小さなえりも、脱力感の中に凜としたアクセントを付与。白フリルブラウス 15,000円+税/ランバンオンブルー(レリアン) デニムパンツ 16,000円+税/BLACK BY MOUSSY(バロックジャパンリミテッド) バッグ 28,000円+税/アラナス(エルディスト) 肩のふくらみと、踊るようなすそのラッフルをまじり気のない白の中へ投入。浅いVネックのほどよい胸元の肌感も、デコラティブなデザインの抜けとなり、ボリューム感を軽減してくれる。ブラウス 28,000円+税/シー ニューヨーク(ブランドニュース) デニムパンツ 8,990円+税/LAGUA GEM(バロックジャパンリミテッド) サングラス 2,990円+税/SLY(バロックジャパンリミテッド) バッグ 25,000円+税/アディナミューズ(ADINA MUSE SHIBUYA) 肩にあしらったフリル。ハイネックが甘いディテールを引き締めて王道の白ブラウスを大人がまとえる甘さに昇華。