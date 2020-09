Netflix、スポーツやニュース番組の配信は？気になる質問にCEOが答える

数ある動画配信サービスの中でもオリジナルコンテンツの数がトップクラスを誇るNetflixは、ドラマシリーズと映画、ドキュメンタリー、リアリティの番組に特化しているが、将来的にスポーツやニュース番組を配信する計画はあるのだろうか? そんな気になる質問に、CEOのリード・ヘイスティングスが答えている。米Screen Rantが報じた。

会社経営にあたってルールは設けず、「カオスの時こそ経営することを楽しむべきだ」と語るヘイスティングスは、今月8日に出版された著書「No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention(原題)」の中で、「Netflixはライブニュースやスポーツ番組の本拠地にはならない」と宣言しており、その点について米Varietyのインタビューで聞かれてあらためて考えを述べている。

「私はニュースに関しては乗り気ではないが、スポーツやビデオゲームなどのユーザーを誘発できるようなコンテンツ――を別の大きなカテゴリーとして考えるなら、いつかはやろうと思うかもしれない。だが、現在テッド(共同CEOでチーフ・コンテンツ・オフィサーを務めるテッド・サランドス)は、より大規模な映画、ドラマシリーズ、アニメ番組のために10億ドル(約1060億円)を割り当てている。少なくとも今後2、3年先はこの形で行くつもりだよ」と語っており、やはり当面はNetflixでライブニュースやスポーツの試合を配信する予定はなさそうだ。

また、新型コロナウイルス(COVID-19)の影響で多くの放送局・動画配信サービスが製作の遅れを発表しているが、Netflixはその心配はないようだ。『ザ・クラウン』シーズン4をはじめ、オリジナルシリーズの多くはパンデミックが起きる前に撮影し終えており、「来年のオリジナル作品は今年よりも多い」と豪語している。

とはいえ、ここ数年、Warner Mediaが運営するHBO MaxやApple TV+、Disney+(ディズニープラス)、Quibiなどが続々と登場し、動画配信サービスの競争が激化している。「ルールはない」というNetflixが今後もトップを独走するために、将来的に方針を改めてニュースやスポーツ番組を配信する可能性はあるかもしれない。(海外ドラマNAVI)