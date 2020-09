『ストレンジャー・シングス』デヴィッド・ハーバー、人気歌手リリー・アレンと結婚！

Netflixの大ヒットSFホラードラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の保安官ジム・ホッパー役で知られるデヴィッド・ハーバーが、人気歌手のリリー・アレンと結婚したことが明らかとなった。米Entertainment Weeklyが報じている。

Putting the 'is' in Nuance(@lilyallen)がシェアした投稿 - 2020年 9月月9日午前10時04分PDT