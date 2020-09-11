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Something I said? pic.twitter.com/9AJ4aNYwrB— Luke de Pulford êêÎÑùþ ¡Ê@lukedepulford¡Ë September 10, 2020
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