『FARGO』クリエイター、シーズン5の可能性もないわけではない

アカデミー賞受賞の映画『ファーゴ』の世界観をそのままに、コーエン兄弟が自らドラマ化したアンソロジーシリーズとなる米FXの『FARGO/ファーゴ』。シーズン4の放送が控えている本作だが、クリエイターがシーズン5の可能性について言及した。米Deadlineが報じている。

クリエイターのノア・ホーリー(『BONES』)は、次のように話している。「シーズン5の可能性はないわけではありません。ですが、アイデアが一つあればいいと言うものでもなく、何百ものアイデアやキャラクターが必要です」

「私はずっと長い間、物事に"イエス"と言う傾向があり、一つのことをしてから別のことをしようと考えています。ですが結局二つのことを同時にするハメになるのです。親と一緒にいたがる年頃の子どもがいますし、今後数年間の自分の選択としては、何にでも"イエス"と言うのではなく、これまでに語られたことのないストーリーを描くこと、そしてFXと一緒にそのメディアを刷新することに注力したいのです」

新型コロナウイルスによる製作延期の影響を受けていた待望のシーズン4では、コメディアンのクリス・ロックが主演を務め、ベン・ウィショー(『英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件』)や、ウゾ・アドゥーバ(『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』)、ジャック・ヒューストン(『ボードウォーク・エンパイア 欲望の街』)、ティモシー・オリファント(『JUSTIFIED 俺の正義』)、ジェシー・バックリー(『チェルノブイリ』)らが出演する。

