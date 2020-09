Android版Apple Musicの最新アップデートを逆コンパイルした結果、「Apple One」という名称の複数の サブスクリプション サービスをまとめたものをAppleが計画していることが明らかになっています。'Apple One' bundle confirmed by Apple Music for Android - 9to5Googlehttps://9to5google.com/2020/09/10/apple-one-music-unified-subscription-apk-insight/Google関連メディアの9to5Googleが、Android版Apple Musicの最新バージョンを逆コンパイルしました。アプリの最新版を逆コンパイルすると、アプリのコードを確認することができるため、近い将来に実装される予定の新機能などを確認することができます。ただし、コードに含まれるものがすべて実際の機能として実装されるわけではない点には注意が必要です。2020年8月、Bloombergが「Apple One」というサブスクリプションサービスをAppleが計画していると報じました。この報道によると、Apple OneはApple TV+とApple Music、Apple Arcade、Apple News+に加えてiCloudのストレージも提供するようなサブスクリプションサービスになっているとのこと。Apple MusicやApple TV+など複数のサブスクに格安で一括加入できる「Apple ONE」が登場するという報道 - GIGAZINE9to5GoogleがAndroid版Apple Musicの最新版となるバージョン3.4.0ベータを逆コンパイルしたところ、このApple Oneというサブスクリプションサービスがアプリ内の文字列に隠れていることが明らかになっています。「Apple One」という文字が含まれていたコードは以下の通り。Apple Oneという名称と、「サブスクリプションバンドル」という文字が確認できます。 Included in Apple One %s Subscription Bundle %s さらに、「Apple MusicのサブスクリプションはApple Oneのサブスクリプションに含まれます。両方のサブスクリプションが重複して請求されることはありません」という文言も含まれているとのこと。 Your Apple Music subscription will be included in Apple One starting %s. You will not be charged for both subscriptions. 加えて、「iPhone・iPad・Apple TV・Macを使ってApple Oneのサブスクリプションを管理することができます」という文言もある模様。 You can manage your Apple One subscription using your iPhone, iPad, Apple TV or Mac. なお、Apple Oneのリリース時期や価格については一切不明ですが、Appleは2020年9月15日に配信イベント「Time Flies」を開催予定なので、この中で詳細が発表される可能性があります。Appleが9月15日にイベント「Time Flies」を開催、Apple Watch&iPadの発表か - GIGAZINE