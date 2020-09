猫は比較的高いところが好きな動物で、中にはすいすいと木の上まで登ってしまうこともあります(ときどき降りられなくなりますが)。

まるで鳥のように木に止まった猫たちをご覧ください。

Birds Just Happen To Look Like Cats

1.



「この木は征服したニャー」



2.



完璧なお昼寝ポイント。



3.



自警猫。



4.



自分のことを鳥だと思っているのかも。



5.



横に連なる猫たち。



6.



縦に連なる猫たち。



7.



もはや猫のなる木。



8.



まさしく猫のファミリーツリー(家系図)。



以上、木登りが得意な猫たちでした。こんな木があったら鑑賞したくなりますね。