»Ö¤é¤¯¤Î¡Ö¥°¥Ã¤È¥é¥Ã¥¯¡ª¡×¤Ë¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óµ¯ÍÑ¤Î¾×·â¡¡à½Ð¶Øá²ò½ü¤«
¡¡Íî¸ì²È¡¦Î©Àî»Ö¤é¤¯¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë£Ô£Â£Ó·ÏÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥°¥Ã¤È¥é¥Ã¥¯¡ª¡×¤¬£²£¸Æü¤«¤éÂçÉý¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¡£
¡¡¥á¡¼¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä£±¹æ£²¹æ¡×ÅÄÂ¼½ß¤òÈ´Å§¡£¿·¤¿¤ÊÍËÆü¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢·îÍËÆü¤Ë¶¶²¼Å°¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¢²ÐÍËÆü¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö£³»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤ÎÊ¡ÅÄËãµ®¡¢¤½¤·¤Æ¶âÍËÆü¤Ë¤Ï¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»ëÄ°Î¨ÄãÌÂ¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ëÃæ¤Ç¤Îà¾¡ÉéÉÛ¿Øá¤À¤¬¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎÅêÆþ¤Ë¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Í£Ã¤Î»Ö¤é¤¯¤¬Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡½¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤Î½êÂ°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ÏÆ±»öÌ³½ê¤Î°Õ¸þ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¸À¤¦¤È¡¡¸åÈÖÁÈ¤Î¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡ª¡×¤Î¥á¡¼¥ó»Ê²ñ¤â¡¢Æ±»öÌ³½ê¤Î¡Ö¥Û¥ó¥¸¥ã¥Þ¥«¡×·Ã½Ó¾´¤À¡£
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Àè·î£²£¸ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ê¤¦¡×¤Ç¡¢°ÊÁ°½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£Æüº¢¤Î¹Ô¤¤¤òÃí°Õ¤¹¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢±£¤ì¤ÆÃæ»Ø¤òÆÍ¤Î©¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¥°¥Ã¤È¥é¥Ã¥¯¡×¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÈÖÁÈ½ª¤ï¤ê¤ÎÄêÎã¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÉ¬¤º»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¤Î´´Éô¼Ò°÷£Ø»á¤¬£¶·î¤ËàÊ¸½ÕË¤á¤ò¿©¤é¤¤¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤¯¸ý¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£º£¸å¤ÏÀ§¡¹Èó¡¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¿ä»¡¤¹¤ë¡£
à²½³ØÈ¿±þá¤Ë´üÂÔ¤À¡£