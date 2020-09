米国アカデミー賞公認、日本発・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル&アジア(略称:SSFF&ASIA)2020』(9月16日〜27日)は10日、ソニーと、ソニーモバイルコミュニケーションズが共同で、新しい映像文化や潮流を次世代クリエイターと一緒に探求する『Creators’ Junctionpartnered with Xperia(TM)』のオンライントークイベントを9月28日にYouTubeにて世界に向けて配信することを発表した。モデレーターを映画祭代表の別所哲也(映画祭代表)が務め、『萌の朱雀』『あん』などの代表作をもつ河瀬直美監督がゲスト出演。さらに、スペシャルゲストとしてアーティスト/ミュージシャンの常田大希(King Gnu/millennium parade)の出演が決定した。トークでは、コロナ禍におけるエンタテインメント・映像業界の変化や、ニューノーマル時代の映像クリエイティブの在り方、スマートフォンでの映画制作の可能性などについて映画監督である河瀬氏、俳優で映画祭代表の別所、そしてアーティストでミュージシャンである常田と三者の目線から可能性を探る。また、先月からスタートした、2021年度の『オフィシャルコンペティションsupported by Sony』および『スマートフォン 映画作品部門 supported by Sony』などの作品応募に向けて、これからの映像制作のヒントにも迫る。