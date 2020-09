『アンフォゲッタブル 完全記憶捜査』、10月一挙放送決定！

一度見たものはどんな些細なことでも記憶してしまう"完全記憶脳"を持つ女性刑事が、その記憶力を駆使し、大都市ニューヨークで起きる数々の事件を解決していく『アンフォゲッタブル 完全記憶捜査』を、AXNにてシーズン1から3まで一挙放送することが決定した。





本作の主人公は"完全記憶脳"を持つ女性刑事キャリー。しかし、そんな彼女にもひとつだけ欠けた記憶があった――それは、幼い頃、彼女の姉が何者かに殺害された事件の記憶。その事件を解決するために刑事として捜査を進めてきたが、事件は迷宮入りに...。



主役キャリーを演じるのは、『WITHOUT A TRACE/FBI 失踪者を追え!』のサマンサ役でお馴染みのポピー・モンゴメリー。また、キャリーの相棒アル役には、『NIP/TUCK ハリウッド整形外科医』でショーン・マクナマラを演じたディラン・ウォルシュがキャスティングされている。



完全記憶脳。実は全米では、この能力を持つ人物の実数例が複数あがっており、本作はそれらの実例をベースにストーリーが練り上げられたという。実際にこの能力を持つ女優のマリル・ヘナー(『ブルックリン・ナイン-ナイン』)が監修を務めたことも当時大きな話題となった。

"完全記憶脳"を持つ女性刑事が、事件を解決していく犯罪サスペンスドラマ『アンフォゲッタブル 完全記憶捜査』は、10月4日(日)10:00よりAXNにて放送スタート。シーズン1〜3の全48話を4週連続で、毎週日曜午前10:00より一挙放送する。(海外ドラマNAVI)





Photo:『アンフォゲッタブル 完全記憶捜査』© 2011, 2012 Sony Pictures Television Inc. and CBS Studios Inc. All Rights Reserved.