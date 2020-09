【8月ニュースランキング】レギュラー降板や変革...人気シリーズの裏で何が起きていたのか!?

ようやく梅雨が明けたと思ったら、連日猛暑日が続いた8月。ドラマ界でも熱い話題が飛び交いました。特に人気シリーズの舞台裏ではいろいろ起きていたようで...。海外ドラマ関連記事から、8月に最もアクセス数の多かったものをランキング形式でお届け。トップ10をふり返りながら、注目の話題をおさらいしてみましょう。

先月の海外ドラマNAVIに掲載されたニュース・コラム・取材レポートの中で、最も読まれたのは以下の10本。

1.【ネタばれ】『グレイズ・アナトミー』シーズン16の降板劇で不満爆発!? メレディスとリンクがコメント

日本でもシーズン16が放送された『グレイズ・アナトミー』の降板をめぐる反響まとめ。シーズン1から登場してきたオリジナルキャストが去ったということで、それに対する共演者の反応を知りたい人が多かったようだ。

2.モーガンに何が!?『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』シーズン6のポスターが意味深すぎる...

『ウォーキング・デッド』からスピンオフの『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』へ移った人気キャラクターに変化が!? 新シーズンのポスターと予告編、そしてモーガンを演じるレニー・ジェームズ本人の意味深なコメントを紹介。

3.『NCIS』も変革へ!米CBSが法執行機関のコンサルタントを雇うことに

全米で巻き起こる「Black Lives Matter(黒人の命を粗末にするな)」運動により刑事ドラマへの風当たりが強くなっていることに対する続報。『NCIS』シリーズをはじめ多くの刑事・リーガルドラマを抱えるCBSが、かつてのオバマ大統領スタッフとの提携を発表している。

4.【ネタばれ】『グッド・ドクター』シーズン4を前にキャスト2人+1人?が降板

5.【NAVI人気ドラマランキング】『NCIS』『クリミナル・マインド』『CSI』...大ヒット作品同士の争いの結果は?

6.『CSI:科学捜査班』新シリーズにあの人が出演交渉中!新キャラ5人も登場へ

7.【今週スタートの海外ドラマ】シリーズ通算300話到達の『クリミナル・マインド』&夏にぴったりのホラードラマ『Channel ZERO』

8.『クリミナル・マインド』15年間ありがとう!なぜそこまで愛されるの?なぜ愛されてるのに終了しちゃうの!?

9.『プリズン・ブレイク』シーズン6についてあのキャストがコメント!

10.『THIS IS US』ジャスティン・ハートリーと離婚の妻、ジャスティンを非難

今月はどんなドラマや俳優に新たに出会えるか、どうぞお楽しみに!(海外ドラマNAVI)

Photo:

『グレイズ・アナトミー』公式Instagramより/『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』シーズン6キーアート/『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』 (c) 2019 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.