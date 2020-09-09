ÃæÆü¡¦ÂçÌî¡¢´°ÅêÏ¢È¯¤òOB¾Î»¿¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¿´ÇÛ¤ÎÀ¼ ¡Ö¸Å½ý¤ÎºÆÈ¯¤¬ÉÝ¤¤¡×6»î¹çÏ¢Â³´°Åê¤Î±Æ¶Á¤Ï
¡¡8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆüÂÐµð¿Í¤Î°ìÀï¡¦»î¹ç¤Ï¡Ö2-0¡×¤Çµð¿Í¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿ÃæÆü¡¦ÂçÌîÍºÂç¤ÎÎÏÅê¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«Ëë9Ï¢¾¡Ãæ¤Îµð¿ÍÀèÈ¯¡¦¿ûÌîÃÒÇ·¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤ËÎ×¤ó¤ÀÂçÌî¤Ï¡Ö9²ó115µå2¼ºÅÀ¡¦Èï°ÂÂÇ6¡¦1»Íµå¡¦5Ã¥»°¿¶¡×¤È¹¥Åê¤·¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤â¿ûÌî¤«¤é2°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ì£ÊýÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÇÔÀïÅê¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢7·î31ÆüÂÐ¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤«¤éÂ³¤¯Ï¢Â³´°Åê¤ò6»î¹ç¤Ë¿¤Ð¤¹¤Ê¤É¹¥Ä´¤Ö¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡>>¡ÖÂçÌî¤ò¤Ê¤¼µð¿Í¤ËÅö¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×ÅÄÈø¸µ´ÆÆÄ¤¬ÃæÆü¼óÇ¾¿Ø¤Ë¶ì¸À µð¿ÍÊñ°ÏÌÖ¤òÄó¾§¡¢¡ÖÂ¾4µåÃÄ¤¬Íê¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤â<<
¡¡ÂçÌî¤ÎÅêµå¤ò¼õ¤±¡¢¸µÃæÆü¡¦Àî¾å·û¿»á¤ä¸µ³ÚÅ·´ÆÆÄ¡¦ÅÄÈø°Â»Ö»á¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Îµå³¦OB¤¬SNS¤ä¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÆ°²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àî¾å»á¤Ï8Æü¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¡Ö¥¨¡¼¥¹ÂÐ·èÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è!¤·¤«¤âÂÇ¤ÄÊý¤âNICE¤À¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö»î¹ç¸å¤ÎÂçÌî¤Î´é¤ÏÀ¶¡¹¤·¤¯¤ß¤¨¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÅêÂÇ¤Ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿ÂçÌî¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÂçÌî¼«¿È¤â¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÈø»á¤Ï8Æü¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÆ±Àï¤Î²òÀâÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÂçÌî¤ÏËÜÅö¤Ëº£Æü¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡¢¡Ö(¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï)5¾¡4ÇÔ¤ÈÃù¶â¤¬1¤Ä¤·¤«¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂÇ·â¿Ø¤¬´èÄ¥¤ì¤Ð¤º¤Ã¤È¾¡¤Æ¤½¤¦¤ÊÅêµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ±Àï¤ÎÂçÌî¤Ï±ç¸î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬½½Ê¬¾¡Íø¤ËÃÍ¤¹¤ëÅêµå¤À¤Ã¤¿¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê±ç¸î¤¬¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤³¤³¤«¤éÂç¤¤¯À±¤ò¿¤Ð¤¹²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Àþ¤ÎÂçÌî¤ÎÇ®Åê¤ò¼õ¤±¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤â¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅê¤²¤¹¤®¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡¢»î¹çÅ¸³«¤Ë¤â¤è¤ë¤±¤É¹ßÈÄ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê»þ¤ÏÌµÍý¤ò¤»¤º¹ßÈÄ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¢¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¤¬µÙ¤á¤ë¤«¤é´°ÅêÏ¢È¯¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊ¬ÂçÌî¤ËÈèÏ«¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ç¿´ÇÛ¡×¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¹ó»È¤·²á¤®¤ë¤È¸Å½ý¤ÎºÆÈ¯¤¬ÉÝ¤¤¤Ê¡¢Íø¤¼ê¤Ï¸ª¤âÉª¤â²áµî¤Ë¸Î¾ã¤·¤Æ¤ë¤·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸Î¾ã¤ò´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤âÊ£¿ô¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö2010Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±ÃæÆü¤ËÆþÃÄ¤·¤¿31ºÐ¤ÎÂçÌî¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Ë¡Ø162ÅÐÈÄ¡¦58¾¡61ÇÔ¡¦ËÉ¸æÎ¨3.31¡¦812Ã¥»°¿¶¡Ù¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëº¸¤Î¥¨¡¼¥¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡Ø12ÅÐÈÄ¡¦5¾¡4ÇÔ¡¦ËÉ¸æÎ¨2.31¡¦89Ã¥»°¿¶¡Ù¤È¾¡¤ÁÀ±¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥×¥íÆþ¤êÁ°¤Î2010Ç¯²Æ¤Ëº¸¸ª¤ò¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Î2016Ç¯½Õ¤Ë¤Ïº¸¤Ò¤¸¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¸Î¾ã¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÌî¤Ï6»î¹çÏ¢Â³´°ÅêÃæ¤Ë706µå(1»î¹çÊ¿¶Ñ118µå)¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ´ÂÎ¤Ç1348µå(1»î¹çÊ¿¶Ñ112µå)¤ÈËè»î¹ç110µå°Ê¾å¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¸½¾õ¤Ë¸Î¾ãºÆÈ¯¤ò´í×ü¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×(Ìîµå¥é¥¤¥¿¡¼)
¡¡7·î31Æü¤Ë¹ñÆâFA¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢º£¥ª¥Õ¤Îµî½¢¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÌî¡£¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¤ÏÆÃ¤Ë¸Î¾ã¤Ë¤Ï¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
Ê¸ / ¼ÆÅÄ²í¿Í
µ»öÆâ¤Î°úÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Àî¾å·û¿»á¤Î¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤è¤ê
https://twitter.com/Kenshink2k2k2
ÅÄÈø°Â»Ö»á¤Î¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê
https://www.youtube.com/channel/UCujKx9MOD0zja02WXkDAwwA
¡¡³«Ëë9Ï¢¾¡Ãæ¤Îµð¿ÍÀèÈ¯¡¦¿ûÌîÃÒÇ·¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤ËÎ×¤ó¤ÀÂçÌî¤Ï¡Ö9²ó115µå2¼ºÅÀ¡¦Èï°ÂÂÇ6¡¦1»Íµå¡¦5Ã¥»°¿¶¡×¤È¹¥Åê¤·¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤â¿ûÌî¤«¤é2°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ì£ÊýÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÇÔÀïÅê¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢7·î31ÆüÂÐ¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤«¤éÂ³¤¯Ï¢Â³´°Åê¤ò6»î¹ç¤Ë¿¤Ð¤¹¤Ê¤É¹¥Ä´¤Ö¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡>>¡ÖÂçÌî¤ò¤Ê¤¼µð¿Í¤ËÅö¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×ÅÄÈø¸µ´ÆÆÄ¤¬ÃæÆü¼óÇ¾¿Ø¤Ë¶ì¸À µð¿ÍÊñ°ÏÌÖ¤òÄó¾§¡¢¡ÖÂ¾4µåÃÄ¤¬Íê¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤â<<
¡¡ÂçÌî¤ÎÅêµå¤ò¼õ¤±¡¢¸µÃæÆü¡¦Àî¾å·û¿»á¤ä¸µ³ÚÅ·´ÆÆÄ¡¦ÅÄÈø°Â»Ö»á¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Îµå³¦OB¤¬SNS¤ä¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÆ°²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àî¾å»á¤Ï8Æü¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¡Ö¥¨¡¼¥¹ÂÐ·èÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è!¤·¤«¤âÂÇ¤ÄÊý¤âNICE¤À¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö»î¹ç¸å¤ÎÂçÌî¤Î´é¤ÏÀ¶¡¹¤·¤¯¤ß¤¨¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÅêÂÇ¤Ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿ÂçÌî¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÂçÌî¼«¿È¤â¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÈø»á¤Ï8Æü¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÆ±Àï¤Î²òÀâÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÂçÌî¤ÏËÜÅö¤Ëº£Æü¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡¢¡Ö(¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï)5¾¡4ÇÔ¤ÈÃù¶â¤¬1¤Ä¤·¤«¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂÇ·â¿Ø¤¬´èÄ¥¤ì¤Ð¤º¤Ã¤È¾¡¤Æ¤½¤¦¤ÊÅêµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ±Àï¤ÎÂçÌî¤Ï±ç¸î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬½½Ê¬¾¡Íø¤ËÃÍ¤¹¤ëÅêµå¤À¤Ã¤¿¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê±ç¸î¤¬¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤³¤³¤«¤éÂç¤¤¯À±¤ò¿¤Ð¤¹²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Àþ¤ÎÂçÌî¤ÎÇ®Åê¤ò¼õ¤±¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤â¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅê¤²¤¹¤®¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡¢»î¹çÅ¸³«¤Ë¤â¤è¤ë¤±¤É¹ßÈÄ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê»þ¤ÏÌµÍý¤ò¤»¤º¹ßÈÄ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¢¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¤¬µÙ¤á¤ë¤«¤é´°ÅêÏ¢È¯¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊ¬ÂçÌî¤ËÈèÏ«¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ç¿´ÇÛ¡×¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¹ó»È¤·²á¤®¤ë¤È¸Å½ý¤ÎºÆÈ¯¤¬ÉÝ¤¤¤Ê¡¢Íø¤¼ê¤Ï¸ª¤âÉª¤â²áµî¤Ë¸Î¾ã¤·¤Æ¤ë¤·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸Î¾ã¤ò´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤âÊ£¿ô¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö2010Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±ÃæÆü¤ËÆþÃÄ¤·¤¿31ºÐ¤ÎÂçÌî¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Ë¡Ø162ÅÐÈÄ¡¦58¾¡61ÇÔ¡¦ËÉ¸æÎ¨3.31¡¦812Ã¥»°¿¶¡Ù¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëº¸¤Î¥¨¡¼¥¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡Ø12ÅÐÈÄ¡¦5¾¡4ÇÔ¡¦ËÉ¸æÎ¨2.31¡¦89Ã¥»°¿¶¡Ù¤È¾¡¤ÁÀ±¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥×¥íÆþ¤êÁ°¤Î2010Ç¯²Æ¤Ëº¸¸ª¤ò¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Î2016Ç¯½Õ¤Ë¤Ïº¸¤Ò¤¸¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¸Î¾ã¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÌî¤Ï6»î¹çÏ¢Â³´°ÅêÃæ¤Ë706µå(1»î¹çÊ¿¶Ñ118µå)¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ´ÂÎ¤Ç1348µå(1»î¹çÊ¿¶Ñ112µå)¤ÈËè»î¹ç110µå°Ê¾å¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¸½¾õ¤Ë¸Î¾ãºÆÈ¯¤ò´í×ü¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×(Ìîµå¥é¥¤¥¿¡¼)
¡¡7·î31Æü¤Ë¹ñÆâFA¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢º£¥ª¥Õ¤Îµî½¢¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÌî¡£¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¤ÏÆÃ¤Ë¸Î¾ã¤Ë¤Ï¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
Ê¸ / ¼ÆÅÄ²í¿Í
µ»öÆâ¤Î°úÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Àî¾å·û¿»á¤Î¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤è¤ê
https://twitter.com/Kenshink2k2k2
ÅÄÈø°Â»Ö»á¤Î¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê
https://www.youtube.com/channel/UCujKx9MOD0zja02WXkDAwwA