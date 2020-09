【Huluランキング】『Hawaii Five-0』急浮上！あの官能ドラマが復活...（9月1日更新）

9月は秋らしく猛暑が去り比較的涼しい天候が続いているが、いかがお過ごしだろうか? オンライン動画配信サービスのHuluから、8月26日(水)から9月1日(火)までの1週間、そして8月全体で最も多くの視聴者を獲得した番組ランキングトップ10が発表となったのでご紹介! 週間・月間でのTVシリーズ総合部門と海外ドラマ作品部門、海外ドキュメンタリー&バラエティー部門、国内ドラマ作品部門、それぞれどんな番組が注目されているのかチェックしてみよう。

<月間ランキング>

TVシリーズ総合トップ10

1.『親バカ青春白書』

2.『Nizi Project』

3.『私たちはどうかしている』

4.『未満警察 ミッドナイトランナー』

5.『今日から俺は!!』

6.『ギルティ 〜この恋は罪ですか?〜』

7.『ハケンの品格(2020)』

8.『鬼滅の刃』

9.『僕のヒーローアカデミア』

10.『名探偵コナン』

海外ドラマ作品トップ10

1.『ウォーキング・デッド』

2.『THE HEAD』

3.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

4.『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』

5.『THE FLASH/フラッシュ』

6.『Lの世界』

7.『ゲーム・オブ・スローンズ』

8.『デクスター』

9.『エンジェルズ・シークレット』

10.『オスマン帝国外伝 〜愛と欲望のハレム〜』





国内ドラマ作品トップ10

1.『親バカ青春白書』

2.『私たちはどうかしている』

3.『未満警察 ミッドナイトランナー』

4.『今日から俺は!!』

5.『ギルティ 〜この恋は罪ですか?〜』

6.『ハケンの品格(2020)』

7.『逃げるは恥だが役に立つ』

8.『おじさんはカワイイものがお好き。』

9.『リモートで殺される』

10.『義母と娘のブルース』





<週間ランキング>

TVシリーズ総合トップ10

1.『親バカ青春白書』

2.『私たちはどうかしている』

3.『Nizi Project』

4.『未満警察 ミッドナイトランナー』

5.『有吉の壁』

6.『名探偵コナン』

7.『炎炎ノ消防隊』

8.『おじさんはカワイイものがお好き。』

9.『Re:ゼロから始める異世界生活』

10.『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』





海外ドラマ作品トップ10

1.『ウォーキング・デッド』

2.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

3.『Hawaii Five-0』

4.『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』

5.『Lの世界 ジェネレーションQ』

6.『エンジェルズ・シークレット』

7.『オスマン帝国外伝 〜愛と欲望のハレム〜』

8.『9-1-1:LA救命最前線』

9.『THE FLASH/フラッシュ』

10.『THE HEAD』





海外ドキュメンタリー&バラエティー作品トップ10

1.『ライド with ノーマン・リーダス』

2.『アメリカズ・ゴット・タレント』

3.『ジュラシック・ファイト・クラブ』

4.『史上最恐!動物図鑑』

5.『黙示録:冷戦時代』

6.『カルト集団と過激な信仰』

7.『マーサの楽しい料理教室』

8.『ブリティッシュ ベイクオフ』

9.『"ex-エックス"オン・ザ・ビーチ 〜戦慄のバカンス〜』

10.『シャーク:牙を剥く狂気』

週間ランキングでは、総合部門で『親バカ青春白書』が首位をキープする中、2位に入ったのは『私たちはどうかしている』。幼なじみだった椿(つばき)と七桜(なお)は、ある殺人事件で運命が一変する。15年後に二人は再会し、七桜は事件の真相を調べるため、自分がかつての幼なじみだと気づいていない椿と"偽りの結婚"をする。しかしそこには、結婚に反対する女将の執拗な嫌がらせやドロドロのお家事情が待ち受けていて...というラブサスペンス。そのほかにも、『未満警察 ミッドナイトランナー』『おじさんはカワイイものがお好き。』といった新作ドラマがトップ10にランクイン。

海外ドラマ部門では、シーズン9の配信がスタートした『Hawaii Five-0』が3位に急浮上。また官能ドラマの新シリーズ『Lの世界 ジェネレーションQ』も5位に入った。山下智久出演の『THE HEAD』はギリギリ10位につけている(月間ランキングでは2位)。

海外ドキュメンタリー&バラエティー部門では、ゆりやんレトリィバァの出演も話題になったオーディション番組『アメリカズ・ゴット・タレント』が依然トップ3に。ただし、首位はシーズン4配信がスタートした『ライド with ノーマン・リーダス』に譲っている。そのほかでは、シーズン8がFOXチャンネルで順次配信されている英国発の人気コンテスト番組『ブリティッシュ ベイクオフ』が8位に入った。

一方で月間ランキングでは、総合部門は『親バカ青春白書』が依然として強さを発揮しているが、週間ランキングに続いて『私たちはどうかしている』が猛追。下位は『鬼滅の刃』ほかアニメシリーズが占めた。海外ドラマ部門では、8月最終週の週間ランキングには入っていなかった3本(『Lの世界』『ゲーム・オブ・スローンズ』『デクスター』)が月前半の好調によってトップ10入りを果たしている。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『Hawaii Five-0』シーズン1〜9 Huluで配信中 ©MMXX CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./『Lの世界 ジェネレーションQ』シーズン1 Huluで独占配信中 ©2019 "The L Word: Generation Q" Showtime Networks Inc. All Rights Reserved./『私たちはどうかしている』Huluで配信中 ©NTV/『ブリティッシュ ベイクオフ』シーズン8 HuluのFOXチャンネルで配信中 ©Love Productions 2017