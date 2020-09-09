¤ª¤Î¤Î¤Î¤«¤È·ëº§¡¡±ö±º¿µÍý¤È¤¤¤¦ÃË¡¡¹ñÆâ¶þ»Ø¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡¢´ñÈ´¤ÊÈ±·¿¤Ë¤âÄ©Àï
¡¡Åìµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ç¤¢¤ë±ö±º¿µÍý¡Ê28¡Ë¤Ï50¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·Á¤ÎÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡£ºò²Æ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê´Ú¹ñ¡¦¸÷½£¡Ë¤ÎÆ±¼ïÌÜ¤ÇÆüËÜÀª¤È¤·¤Æ18Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ8°Ì¤À¤Ã¤¿¡£16Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¡£13Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë¤Ç¤ÏËÌÅç¹¯²ð¤é¤È¤È¤â¤ËÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¥É¥ì¡¼¥ê¥ì¡¼¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£18Ç¯¤ÎÙ¨Åí¡Ê¤Ø¤ó¤È¤¦¡Ë¼þ°ÏÇ¿áç¡Ê¤Î¤¦¤è¤¦¡Ë¤Î¼ê½Ñ¡£12Ç¯¤Îº¸¿Íº¹¤·»Ø¹üÀÞ¤Ê¤É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¹ñÆâ¶þ»Ø¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¡£¿å±Ë¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¥ì¡¼¥¹¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ê¤É¤ÎËÜ¿¦¤Ë²Ã¤¨¡¢Ç¯´ÖÌó1000ÇÕ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼ÄÌ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¸þ¤±¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Îºî¤êÊý¡¢¤ª´«¤á¤Î¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ï¥â¥Ò¥«¥ó¡£½é¤á¤ÆÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿13Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë´ñÈ´¤ÊÈ±·¿¤ËÄ©Àï¤·¡Ö°ú¤ºÝ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸½ºß¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¡£¿å±Ë¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¥ì¡¼¥¹¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ê¤É¤ÎËÜ¿¦¤Ë²Ã¤¨¡¢Ç¯´ÖÌó1000ÇÕ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼ÄÌ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¸þ¤±¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Îºî¤êÊý¡¢¤ª´«¤á¤Î¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ï¥â¥Ò¥«¥ó¡£½é¤á¤ÆÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿13Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë´ñÈ´¤ÊÈ±·¿¤ËÄ©Àï¤·¡Ö°ú¤ºÝ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸½ºß¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£